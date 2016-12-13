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Источник Правда.Ру

США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай

Мир

Нидерланды потребовали от ЕС не давать Украине ни финансовой, ни военной помощи, а если их не услышат, потребуют отмены временно действующего с 17 ноября безвизового режима. Кроме того, как заявил премьер-министр Рютте, он намерен потребовать убрать из текста соглашения об ассоциации фразу о праве для граждан Украины "свободно перемещаться и работать" в странах Евросоюза.

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В то же время 9 декабря законопроект о выделении средств для минобороны США приняла верхняя палата американского конгресса. Направлены выделенные деньги будут на "сдерживание России" и военную помощь Украине. Теперь этот документ должен подписать Барак Обама.

Военный бюджет США составит в 2017 году 611 миллиардов долларов, в том числе военная помощь США Украине — 350 миллионов. Глава Пентагона Эштон Картер, представляя проект бюджета, заявил, что США "усиливают свои позиции в Европе для поддержки союзников по НАТО перед лицом российской агрессии".

Pravda.Ru попросила прокомментировать ситуацию заместителя директора Института стран СНГ Владимира Евсеева.

— Что вы можете сказать об этом законопроекте?

— Речь идет о деньгах, выделяемых в рамках нового бюджета. Новый бюджет будет работать с 1 июля, насколько я знаю. То есть, речь не идет о том, что прямо сейчас деньги пойдут.

Кроме того, половина средств выделяется по решению президента США, а что решит президент, нам пока неизвестно. Такого рода решения, я думаю, можно расценивать как последние судороги уходящей администрации.

Да, поведение сената США неадекватно. И этот законопроект — следствие такого поведения. Ведь для того, чтобы освободить свои ресурсы в Европе, США должны пойти на восстановление отношений с Россией, но вместо этого Обама пытается закрепить ту ошибочную политику по Украине, которую он реализовывал, а сенат его в этом плане поддерживает, исходя из русофобии.

Эта политика является ошибочной. И она не способствует никакому урегулированию. Она отражает взгляды той части американского истеблишмента, которой очень нравится идея американской гегемонии. Даже не лидерства, а гегемонии. Но следствием этого является крайне ошибочная политика США в разных регионах земного шара. Поэтому я бы резюмировал так: агония уходящей администрации и русофобия части сената США.

— На какие цели могли бы пойти 350 миллионов долларов?

— Все определяется тем, что хотят украинцы. Хотят ли они воевать на Донбассе? У меня есть сомнения в том, что они хотят воевать сейчас. Но тогда получается, что это нужно для того, чтобы снова попытаться часть этих денег украсть, что является нормальным для нынешней украинской власти, крайне коррумпированной. То есть, будет предпринята попытка воровства, откровенного либо скрытого. То есть, например, вы нам поставьте вооружение, а мы попробуем его кому-нибудь перепродать.

И при этом, что самое печальное, в качестве покупателей такого оружия могут оказаться радикальные организации, с которыми США борются. США тоже это понимают и стараются поставить то, что украинцы не смогут перепродать. Такая идет борьба. 

В рамках такого рода игры, могут быть поставки определенного вида вооружений, которые не будут критическими на поле боя. А критическими могли бы быть современные противотанковые ракетные комплексы, например. Но вместо этого, могут быть поставлены другие типы вооружения.

Я понимаю, то, что нужно Украине, может быть перепродано. Потому что практически все оружие, которое поставляется, продается, включая пайки, которые поставляются бесплатно. Это нужно не для укрепления обороноспособности украинской армии, это нужно для личного обогащения конкретных представителей украинской элиты.

Если бы речь шла, например, об укреплении украинской армии, то должны быть, во-первых, другие объемы поставок вооружения, потому что поставляемого явно недостаточно.

Во-вторых, речь шла, может быть, о каких-то системах, которые на самом деле могли бы пригодиться. Но и тут есть проблемы. Вот вы поставляете какой-то вид вооружения, это вооружение нужно эксплуатировать, нужно обучать его использовать. Кроме того, это вооружение нужно еще и модернизировать. Украина на это не пойдет — у нее просто нет на это денег, как и гарантии, что эти деньги появятся в ближайшей перспективе. Поэтому я в реальности не понимаю пока, что им надо поставить, чтобы они не смогли это перепродать и украсть.

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Темы Украина бюджет США Барак Обама конгресс США Владимир Евсеев
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