Борис Джонсон: Не пытайтесь загнать Россию в угол!

Отказаться от практики демонизации России призвал на встрече с американскими конгрессменами глава МИД Великобритании Борис Джонсон. . Его заявление приводит агентство Sputnik.

Фото: AP

По словам Джонсона, в отношении Москвы Лондону и Вашингтону следует проводить стратегию "вовлечения и бдительности".

"Мы обратили внимание новой администрации и конгресса на то, чтобыло бы безумием демонизировать Россию или загонять ее в угол", - заявил министр.

Борис Джонсон посетил с официальным визитом Нью-Йорк и Вашингтон, где провел ряд встреч с советниками Дональда Трампа и членами конгресса США.

Интересно,что еще не так давно глава британского внешнеполитического ведомства крайне резко высказывался о России.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 11 октября глава МИД Великобритании во время слушаний в парламенте всем своим немалым весом обрушился на Россию, обвиняя ее в налете на гумкомвой Красного Креста в Сирии, произошедший почти месяц назад. Джонсон утверждал, что в "открытом доступе" имеются некие спутниковые фотографии, доказывающие, что атака на гуманитарный конвой в районе Алеппо была осуществлена с воздуха и в темноте силами ВКС РФ.

В Минобороне России высказывания Джонсона назвали "русофобской истерией, не производящей серьезного впечатления".

Более того, глава британской дипломатии обратился с призывом к противникам военных действий в Сирии, заявив, что они должны пикетировать российское посольство. Однако яростные призывы Бориса Джонсона не оказали нужного воздействия на британскую антивоенную коалицию Stop the War ("Останови войну"), руководство которой сочло такие действия нецелесообразными.

Надо сказать, что Борис Джонсон, которого некоторые СМИ называют "британским Трампом" (а CNN - так вообще окрестил его "Шутом Борисом") нередко делает шокирующие заявления. Да и вообще, мало кто из европейских политиков может сравниться по своей эксцентричности с 52-летним экс-мэром Лондона и отцом пятерых детей Борисом Джонсом.

За время своей долгой политической карьеры он не стеснялся называть мигрантов "каннибалами", а Хиллари Клинтон "медсестрой-садисткой".

В политику Джонсон пришел в начале нового тысячелетия. С 2001 по 2008 год являлся членом Палаты общин. С 2008 занимал пост мэра Лондона. Именно Джонсона называют главным вдохновителем Brexit'a.

В британской политической элите Джонсона выделяет ещё и то, что он не является откровенным русофобом. В частности, Джонсон позволил себе высказать радость по поводу взятия Пальмиры войсками Асада при поддержке ВКС РФ, благодаря чему были спасены от разрушения мировые культурные ценности. Многие на Западе называют его "апологетом Путина" от чего он, однако, категорически открещивается. Да и его последующие обвинения России в "преступлениях в Сирии" это только подтверждают.

Сам Джонсон считает себя русофилом, называет Россию великой державой, но при этом заявляет, что Лондон должен быть "жестким по отношению к Москве". При этом Джонсон не сравнивает современную Россию с СССР времен холодной войны, заявляет, что Москва сейчас не представляет такой угрозы. Также, по словам Джонсона, Британии необходимо искать пути улучшения отношений с Россией, однако министр увязал это с ситуацией в Сирии.