В Раде запретили выступать на русском языке

В ходе парламентской сессии спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий запретил депутатам от "Оппозиционного блока" выступать с трибуны парламента на русском языке.

Фото: AP

"Призываю всех народных депутатов уважать государственный язык и выступать с трибуны Верховной рады на украинском языке", - сказал он. В частности, спикер остановил выступление депутатов из "Оппозиционного блока" Александра Долженкова и Наталии Королевской, напомнив о конституции, в которой украинский провозглашен государственным языком.

Напомним, сегодня на Украине еще не существует запрета на русский язык, но это - только пока. Действующий украинская власть проводит политику тотальной украинизации и притеснения русского языка.

Как сообщала Правда.Ру, там уже решили от "языка оккупантов" избавиться окончательно: в Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект "О языке". Его авторы предлагают сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ.

Создатели документа - 33 депутата из разных парламентских фракций, которые предлагают отменить закон "Об основах государственной языковой политики", регулирующий сферу применения в стране русского и других языков национальных меньшинств.

В законопроекте предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления. Это касается проведения заседаний, оформления документов, обращений граждан. Украинский предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. При этом в школах и садиках допускается использовать языки нацменьшинств, а в вузах это не предусмотрено.

За нарушение закона предлагается не только штрафовать, но и привлекать к уголовной ответственности. Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.

Такую инициативу осуждают украинские эксперты и деятели культуры, которые считают, что борьба идет не за украинский язык, а против русского языка. Языковый вопрос - это козырная карта, которая извлекается из карманов власти каждый раз, когда возникают социальные или экономические вызовы.

В настоящее время на Украине действует закон "Об основах государственной языковой политики", который Рада приняла 3 июня 2012 года. В соответствии с ним, русский язык получил статус регионального там, где он является родным как минимум для 10 процентов населения.

Действующая власть выступает за отмену данного закона. В связи с этим депутаты от политических сил националистического толка еще в июле 2014 года направили представление в Конституционный суд Украины об отмене закона "Об основах государственной языковой политики".

Суд начал рассматривать его только в декабре 2016 года, и решение пока не вынесено.