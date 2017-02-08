Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Украина: рокировка для Трампа?
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Раде запретили выступать на русском языке

Мир

В ходе парламентской сессии спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий запретил депутатам от "Оппозиционного блока" выступать с трибуны парламента на русском языке.

359283.jpeg
Фото: AP

"Призываю всех народных депутатов уважать государственный язык и выступать с трибуны Верховной рады на украинском языке", - сказал он. В частности, спикер остановил выступление депутатов из "Оппозиционного блока" Александра Долженкова и Наталии Королевской, напомнив о конституции, в которой украинский провозглашен государственным языком.

Напомним, сегодня на Украине еще не существует запрета на русский язык, но это - только пока. Действующий украинская власть проводит политику тотальной украинизации и притеснения русского языка.

Как сообщала Правда.Ру, там уже решили от "языка оккупантов" избавиться окончательно: в Верховной раде Украины  зарегистрирован законопроект "О языке". Его авторы предлагают сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ.

Создатели документа - 33 депутата из разных парламентских фракций, которые  предлагают отменить закон "Об основах государственной языковой политики", регулирующий сферу применения в стране русского и других языков национальных меньшинств.

В законопроекте предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления. Это касается проведения заседаний, оформления документов, обращений граждан. Украинский предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. При этом в школах и садиках допускается использовать языки нацменьшинств, а в вузах это не предусмотрено.

За нарушение закона предлагается не только штрафовать, но и привлекать к уголовной ответственности. Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.

Такую инициативу осуждают украинские эксперты и деятели культуры, которые считают, что борьба идет не за украинский язык, а против русского языка. Языковый вопрос  - это козырная карта, которая извлекается из карманов власти каждый раз, когда возникают социальные или экономические вызовы.

В настоящее время на Украине действует закон "Об основах государственной языковой политики", который Рада приняла 3 июня 2012 года. В соответствии с ним, русский язык получил статус регионального там, где он является родным как минимум для 10 процентов населения.

Действующая власть выступает за отмену данного закона. В связи с этим депутаты от политических сил националистического толка еще в июле 2014 года направили представление в Конституционный суд Украины об отмене закона "Об основах государственной языковой политики".

Суд начал рассматривать его только в декабре 2016 года, и решение пока не вынесено.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Блинчики с творогом
Рецепты
Блинчики с творогом
Маски для густых волос
Красота
Маски для густых волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Мировая кооперация
ВТО: не пора ли России бежать без оглядки
Воспитание
Советы родителям: как уберечь детей от растления
Партии
Ересь "Телеграма": кто атакует патриарха и РПЦ
Читательский топ
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Шойгу рассказал, что Россия сделает с флотом НАТО у Крыма
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине

Данные в рассекреченном докладе об антисоветских настроениях на Украине Pravda.Ru прокомментировал Михаил Любимов.

Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Наука и техника
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Мир
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами

Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".

Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
Мир
Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
Общество
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
Партии
"Свободная Россия" советует Украине войну на уничтожение
Мир
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине

Данные в рассекреченном докладе об антисоветских настроениях на Украине Pravda.Ru прокомментировал Михаил Любимов.

Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Мир
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Мир
FP: Украинский конфликт разжигает сам Киев
Саид Гафуров ВТО: не пора ли России бежать без оглядки Саид Гафуров Игорь Буккер Советы родителям: как уберечь детей от растления Игорь Буккер Дмитрий Нерсесов Русский Дальний Восток станет Диким Западом Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Петр Л Гиви, Моторола, Мозговой... Кто пишет "черный список Донбасса"?
SanRuso Путин считает неизбежным прекрасное будущее России
facebook_100008953007890 Приговор Навальному: Опять пять лет условно
facebook_1907944926102287 Европейцы начали калечить и жечь беженцев
Виктор Гольдмахер Юрист: "Реальный срок для Навального? Пора бы"
vkontakte_171359274 Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
Виктор Гольдмахер Почему Райкин объявил россиян некрофилами
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ В России хотят отменить штрафы за проезд на "красный"
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ В России хотят отменить штрафы за проезд на "красный"
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Приговор Навальному: Опять пять лет условно
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?