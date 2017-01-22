Рада не будет отменять положение о дискриминации русских школ

Верховная рада Украины не будет рассматривать законопроект нардепа Максима Бужанского об отсрочке украинизации русскоязычных школ.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил спикер парламента Дмитрий Разумков. По его словам, данный вопрос не выносился в повестку дня внеочередного заседания Рады, которое состоится сегодня, 21 июля.

«На прошлой неделе мы не рассмотрели законопроект Бужанского, так как было много и кадровых вопросов. Не могу точно сказать, будут ли рассматривать этот законопроект во вторник. На завтра этот вопрос не выносили, как и многие другие. Но после первого сентября, на заседании 4 сессии Рады 9-го созыва, он, скорее всего, будет неактуальным», - сказал Разумков.

Спикер добавил, что все законы должны работать на пользу всего украинского народа. И что «слушать надо не голос улицы, а голос народа».

Напомним, что законопроект Бужанского предусматривает отмену части закона о языках, которая требует переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский с 1 сентября 2020 года.

Напомним, что законопроект "О языке" был внесен в Раду в 2017году. Вот, что тогда рассказывала "Правда.Ру"

"Тотальная украинизация": В Раду внесли "законопроект о языке"

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект "О языке". Его авторы предлагают сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ.

Создатели документа - 33 депутата из разных парламентских фракций, которые предлагают отменить закон "Об основах государственной языковой политики", регулирующий сферу применения в стране русского и других языков национальных меньшинств.

В законопроекте предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления. Это касается проведения заседаний, оформления документов, обращений граждан. Украинский предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. При этом в школах и садиках допускается использовать языки нацменьшинств, а в вузах это не предусмотрено.

Обучение в университетах должно вестись исключительно на украинском, допускается изложение одного или нескольких предметов на одном из официальных языков ЕС.

Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском.

Согласно проекту закона, фильмы на Украине также можно будет снимать только на украинском, его предлагается сделать обязательным для всех СМИ. Передачи на других языках дублируются на украинском языке. Телерадиокомпания обязана обеспечить синхронный перевод на украинский, если кто-то из участников программы говорит на другом языке.

Электронные СМИ хотят обязать иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться пользователю по умолчанию. Украинский язык также позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности. Тиражи на других языках не могут быть больше тиража на украинском.

В сфере обслуживания (магазины, рестораны и т.п.) также является обязательным использование украинского языка.

За нарушение закона депутаты предлагают штрафовать в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 - 6800 гривен, что на данное время составляет $130-260), если речь идет о работе официальных органов и бюджетных организаций, от $200 до 300 (3400-5100 гривен) минимумов в сфере образования, науки и культуры, от $400 до 500 необлагаемых минимумов (6800-8500 гривен) - для СМИ.

За попытки "внедрения на Украине официального многоязычия" может грозить уголовная ответственность, поскольку это приравнивается к попыткам свержения государственного строя. Публичное неуважение к языку приравнивается к надругательству над государственной символикой Украины. Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, сейчас на Украине действует закон "Об основах государственной языковой политики", который Рада приняла 3 июня 2012 года. Документ тогда стал одним из самых громких политических событий в стране.

Принятие закона сопровождалось акциями протеста, блокированием парламентской трибуны и драками в сессионном зале. Националисты утверждали, что документ направлен на русификацию Украины, несет угрозу государственности и даже является шагом к внедрению официального русского языка.

В соответствии с документом, русский язык получил статус регионального там, где он является родным для, как минимум, 10 процентов населения. По официальным данным, статус регионального русский язык должен был получить в 13 из 27 областей.

8 августа тогдашний президент Виктор Янукович подписал этот закон, а также поручил кабинету министров создать рабочую группу для разработки предложений по совершенствованию законодательства о порядке применения языков на Украине. Закон вступил в силу 10 августа.

Вместе с тем, 24 февраля 2014 года, сразу же после государственного переворота в стране, Верховная рада по инициативе депутатов от националистической партии "Свобода" проголосовала за отмену закона "Об основах государственной языковой политики". Однако на то время и.о. президента, председатель Верховной рады Александр Турчинов отказался подписывать принятый закон.