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Источник Правда.Ру

Порошенко назвал США главным партнером Украины

Мир

По случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и США, Порошенко напомнил, что Вашингтон - самый надежный стратегический партнер Киева во всех областях: как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.

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"Между двумя государствами заложено настоящее демократическое партнерство, в рамках которого США продолжают оказывать неоценимую практическую помощь в развитии государственных институтов, гражданского общества, рыночной экономики и укреплении безопасности нашей страны", - цитирует пресс-служба поздравление Порошенко в связи с юбилейной датой.

Порошенко отметил, что Украина, приняв непростое решение об отказе от ядерного оружия и больших объемов вооружений, а также от запасов высокообогащенного урана, полагалась на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров, в первую очередь - США.

Президент Украины поблагодарил США "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в сложные времена". 

Он также заверил в твердом намерении Украины и в дальнейшем активно развивать отношения стратегического партнерства с США, направленные на углубление всестороннего конструктивного сотрудничества в политической, гуманитарной сферах, а также в вопросах безопасности.

Чем завершился 2016 год для Украины, и что ждет страну дальше? Изменится ли что-нибудь в системе олигархического правления? И чем Украина отличается от Киргизии, где недавно произошли две цветные революции? На эти вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru ответил известный украинский политик, бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко.

- Если Порошенко все еще у власти, значит, это кому-то нужно. Ведь режим этот не так просто и появился, это было кому-то надо. Мы знаем, какие происходили процессы в связи с государственным переворотом и приходом к власти этой группы лиц. Понимаем, что пришли они на штыках праворадикалов. Сегодня все больше и больше людей в мире понимают, что это вообще-то неофашисты.

Однако, тренды заинтересованных в их приходе к власти сторон еще не поменялись. Администрация Соединенных Штатов, так бурно отстаивающая этот режим, уходит, но новые люди еще не пришли, а старые по-прежнему еще поддерживают Порошенко.

Полностью интервью Виталия Захарченко - в материале Pravda.Ru Эволюция незалежности: Сменятся хозяева - изменится и Украина.

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Темы США Украина дипломатические отношения
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