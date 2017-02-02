Усиление влияния России на Балканах заставляет напрячься НАТО

Альянс пристально отслеживает все сообщения об усилении влияния России на Западных Балканах. Об этом, в ходе совместной пресс-конференции с председательствующим членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Младеном Иваничем, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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"Мы видели несколько сообщений об усилении влияния и присутствия России на Западных Балканах, а также видели сообщения из Черногории и Сербии о вмешательстве России в политический процесс Черногории перед выборами. Мы пристально следим за этим. Мы работаем со своими партнерами с целью улучшения их разведывательных служб", - ответил Столтенбергна соответствующий вопрос журналистов.

Отметим, что про "усиление влияния России на Балканах" Столтенберг говорит отнюдь не в первый раз. В декабря 2016 года он заявил, что "российскому присутствию и российской пропаганде в этом регионе" НАТО будет противодействовать "открытыми дебатами".

По его словам, альянс "не стремится к конфронтации с Россией, но верит в суверенное право каждой страны на принятие решений о своем будущем".

"Я видел сообщения об участии российских граждан в серьезных инцидентах в Черногории в день голосования. Этот вопрос расследуют власти в Черногории. Я знаю, что Сербия помогла и способствовала прояснению фактов в отношении этого инцидента в Черногории в день голосования", - добавил генсек Североатлантического альянса.

Ранее Спецпрокуратура Черногории сообщила, что власти страны объявили двух граждан России и трех граждан Сербии в международный розыск по подозрению в участии в подготовке путча на прошедших парламентских выборах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль "категорически отрицает возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий" в Черногории.

НАТО в 2015 году на заседании глав МИД пригласила Черногорию стать 29-м членом Североатлантического альянса. Реакция Москвы на приглашение НАТО последовала незамедлительно. Дмитрий Песков заявил журналистам, что экспансия военной инфраструктуры альянса на восток не может не приводить к ответным действиям России.

В мае 2016 года страны НАТО подписали протокол о вступлении Черногории в альянс, что предоставляет ей статус наблюдателя на заседаниях. В Москве заявили, что эта бывшая югославская республика втягивается в альянс искусственно и ошибочно. В МИД РФ предупредили, что подписание НАТО протокола о вступлении Черногории затрагивает интересы России и вынуждает к соответствующей реакции.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что расширение НАТО в Европе и действия США по ПРО вызывают законную обеспокоенность РФ, но Москва готова над этим работать.

Напомним, резолюция в поддержку вступления Черногории в НАТО была одобрена в середине января комитетом по иностранным делам сената США. Председатель комитета, республиканец Боб Коркер заявил, что надеется на быстрое прохождение этой резолюции через сенат. Согласно американской конституции, за принятие документа должны проголосовать не менее двух третей из ста сенаторов.

Как это отразится на ситуации в Европе, Pravda.Ru рассказал старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров:

- Если Черногория будет принята в НАТО, это позволит альянсу без особых финансовых затрат усилить контроль за юго-восточным флангом Европы. Ценность Черногории заключается в ее географическом положении, в ее портовой инфраструктуре, которая достаточно хорошо развита, что позволяет ее использовать и для заправки военных кораблей, и для организации на ее базе каких-то более важных объектов. Не исключено, что НАТО попытается подключить Черногорию к реализации программы ПРО США, если эта программа, конечно, не будет свернута или заморожена при Трампе.

Прием Черногории в НАТО станет и определенным вызовом для системы Балканской региональной безопасности в условиях того, что соседняя Сербия по Конституции является нейтральным внеблоковым государством и поэтому будет вынуждена так или иначе принимать меры к укреплению собственной обороноспособности, учитывая, что она окажется фактически зажатой между странами-членами НАТО. С одной стороны - Хорватия, с другой - Албания и Черногория, с третьей - Болгария, Румыния. Это может спровоцировать региональную гонку вооружений, поскольку Сербия должна будет принимать меры по укреплению собственной обороноспособности.

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