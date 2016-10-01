Кремль объяснил провал следствия по гибели Boeing-777

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расследование гибели Боинга МH-17 предвзятым и необъективным.

"Следствие нельзя вести, исходя из парадигмы, когда через несколько минут после трагедии на официальном уровне в известных странах выступают и говорят, что виновата Россия", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

Он также подчеркнул, что "если вести следствие, исходя из этой парадигмы, оно обречено на необъективность, оно обречено на провал".

Напомним, что международная группа следователей пришла к выводу, что малайзийский Боинг был сбит ракетой «Бука», который якобы был доставлен ополченцам из России.

Тем временем, анализ первичной радиолокационной информации РФ, эту версию опровергает.

Российские средства технического наблюдения не зафиксировали пусков ракет из района, контролируемого ополчением. "Если бы малайзийский Boeing сбила ракета, выпущенная из любого района, находящегося восточнее точки катастрофы, то она была бы обнаружена российским первичным радиолокатором", - заявил начальник радиотехнических войск российских Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Кобан.

"Анализ первичной радиолокационной информации опровергает утверждение украинской стороны и выводы технического голландского следствия о том, что пуск ракеты, сбившей малайзийский Boeing, мог быть осуществлен из района населенного пункта Снежное. У украинской стороны имеется информация о воздушной обстановке в районе крушения Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", причем как от гражданских, так и от военных источников. Тот факт, что Украина до сих пор не обнародована информацию с РЛС, позволяет предположить, что место пуска ракеты, если это был БУК, находилось на территории подконтрольной ВСУ", - рассказал генерал Кобан.

Сообщается, что Россия в ближайшее время передаст голландской стороне все данные первичной радиолокации.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 777-200ER компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств.

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