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Источник Правда.Ру

Тяжелый проигрыш: Магнус Карлсен с гримасой отчаяния покинул подиум

Спорт

Видео с церемонии награждения Чемпионата мира по блицу, в котором победу одержал российский шахматист Сергей Карякин, появилось в Сети.


Магнус покидает церемонию награждения

На кадрах видеозаписи видно, как раздосадованный норвежский шахматист Магнус Карлсен, также принимавший участие к этом турнире, но занявший только второе место, махнув рукой, покидает досрочно церемонию награждения с гримасой боли на лице.

Обиды норвежца понятны. Ведь на этом турнире в Катаре победу одержал россиянин Сергей Карякин, которого Карлсен обыграл месяц назад в Нью-Йорке в матче за шахматную корону. Однако в этот раз во время партии с россиянином Карлсен допустил грубую ошибку и Карякин за 15 секунд до истечении времени дожал соперника. Впрочем, в итоге  норвежец  уступил Карякину лишь по дополнительным параметрам, но это все равно означало лишь второе место. 

Напомним, Правда.Ру писала об уникальной схватке Карлсен-Карякин. Борьбу за звание чемпиона мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин начали 11 ноября. Они провели 12 поединков, закончившихся ничьей. Однако 26-летний Карякин уступил на тай-брейке - 1:3 (общий счет - 7:9) норвежцу Магнусу Карлсeну в матче за звание чемпиона мира на 50 ходу в четвертой партии поединка.

- По уникальности это, наверное, самый молодой по возрастному составу матч. Обоим шахматистам, Карлсену и Карякину по 26 лет, оба были самыми молодыми гроссмейстерами в истории ФИДЕ, в истории шахмат. Оба были моими номинантами.

Как президент ФИДЕ, я могу сразу включать шахматистов в крупные международные шахматные соревнования, а тогда им было по 14 лет, и Карякину, и Карлсену. Они играли и по накал-системе в Ливии, где мы с Муамаром Каддафи проводили Чемпионат мира в 2004 году, и на Кубке мира в Ханты-Мансийске, рассказал Правде. Ру президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов.

По его словам, оба шахматиста - представители нового поколения, так называемое, техническое поколение, которое напрямую использует достижение компьютерных программ для своей подготовки. Карлсен является шахматистом по рейтингу номер 1, сильнейшим шахматистом планеты, Сергей Карякин по опыту труднейших ситуаций, положений, умеет не просто выходить сухим из воды, а победителем, как в прошлом году, когда он завоевал кубок мира в труднейшей схватке в финале с Петром Свидлером.

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Темы шахматы Магнус Карлсен Чемпионат мира по блиц
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