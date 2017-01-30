Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Российскую семью губят "демографическим террором"

Общество

На ежемесячные выплаты многодетным семьям за третьего и последующего рожденных детей из федерального бюджета в регионы с низкой рождаемостью выделяется в 2017 году 16 миллиардов рублей.

358915.jpeg

Это она из мер, предпринимаемых правительством России по государственной поддержке рождаемости в стране, которая дает уже свои определенные результаты: естественный прирост составил более 90 тысяч человек, в семьях все чаще стали появляться вторые и третьи дети.

Однако, и это отметил глава правительства Дмитрий Медведев, сейчас рост рождаемости обусловлен поколением, сформировавшимся в 80-е годы. В поколении 90-х годов потенциальных матерей меньше, а значит, и детей будет меньше, подчеркнул премьер-министр.

По его словам, это только прогноз, и надо сделать все необходимое, чтобы постараться этот прогноз подкорректировать, чтобы создать условия уверенности людей в своем будущем, в том, что они смогут родить и вырастить детей в благоприятных условиях. Одним из стимулирующих рождаемость механизмом поддержки стал материнский капитал.

Понятно, что рождение ребенка — это не только моральная, но и финансовая ответственность. Поэтому государство и предоставляет  в регионах с низкой рождаемостью дополнительные  ежемесячные выплаты семьям с тремя и более детьми. Как увеличить рождаемость в России и сделать привычной семью с тремя и более детьми? Об этом Pravda.Ru побеседовала с научным директором независимого Института семьи и демографии  Игорем Белобородовым.

— У нас в России по-прежнему сохраняется старый стереотип: бедные рожают больше детей, а богатые живут в трехэтажных хоромах вдвоем. Что с этим делать?

— Да, сохраняется и даже продолжает тиражироваться, к сожалению. Я уверен: такой вредоносный контент надо приравнять вообще к измене Родине и диверсии. Потому что ничего хуже, чем распространение ложных мифов о многодетной семье, о семье в целом, придумать нельзя. В теракте погибнет 60 человек, не дай Бог, а в результате такой вот пропаганды не родятся миллионы. И что для страны более опасно? Конечно, второй вид терроризма демографического.

Полностью интервью с Игорем Белобородовым читайте на страницах Pravda.Ru в ближайшее время.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Калужские многодетные семьи получают новые дома
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Запеченный картофель "Сюрприз"
Рецепты
Запеченный картофель "Сюрприз"
Ошибки при нанесении румян
Красота
Ошибки при нанесении румян
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
США скорее закроют Украину, чем Гуантанамо
Красота
Стареют все... Как это делать красиво?
Изобретения
От коммерческого дрона до бомбардировщика один шаг
Читательский топ
Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
NASA предупредило землян о возможном ударе астероида
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Washington Post: Госдеп восстал против Трампа - "с ним работать не будем!"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина

Дмитрий Песков прокомментировал участие Майка Пенса в запланированных на 28 января переговорах лидеров России и США.

Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
Занимательные Новости
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
Космос
NASA предупредило землян о возможном ударе астероида
Происшествия
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Советское наследие
Идея СССР: Хранить и помнить

Когда-то, десятилетия тому назад, мы все — сейчас взрослые, зрелые люди — родились в одной большой и прекрасной стране. Той страны больше нет — а мы остались. И наша Родина тоже осталась с нами. Ведь не может же человек быть без Родины — даже если ее пытаются отнять, предать забвению, оболгать? 25 лет назад нам сказали: будете жить в другой стране.

Идея СССР: Хранить и помнить
На "встречу с депутатами" по поводу Исаакиевского собора собрали две тысячи человек
Религия
На "встречу с депутатами" по поводу Исаакиевского собора собрали две тысячи человек
Мир
В Прибалтике хотят отобрать Калининград у России
Министерство обороны
Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ
Министерство обороны
Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ

Вице-премьер заявил, что Россия готова принять авиастроителей Украины, обеспечить их работой и зарплатой.

Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ
Новый министр иностранных дел Германии объявил о дружбе с Россией
Мир
Новый министр иностранных дел Германии объявил о дружбе с Россией
Наука и техника
Минобороны: Новый "МиГ-35" будет сбивать противников лазером
Бывший СССР
Эксперт: СССР умер — Таджикистан никто спасать не будет
Фархат Измайлов От коммерческого дрона до бомбардировщика один шаг Фархат Измайлов Любовь Степушова Самосуд в Квебеке: мы не хотим шариата Любовь Степушова Юрий Носовский Летающий автомобиль: Может, не стоит? Юрий Носовский
Комментарии
Alexandr Lesnichev Конституция не может одобрять "кидалово"
Nikolay Bookoff "Ударить и добить": Что США готовят России
koreisha alexa "Трамп - это Путин": Почему российских демократов так пугает президент США
koreisha alexa "Трамп - это Путин": Почему российских демократов так пугает президент США
koreisha alexa К теракту в Канаде привели последние указы Трампа — мнение
Юрий Долгих Сядут все: В "деле Улюкаева" появятся еще семь чиновников
Надежда Павлова Конституция не может одобрять "кидалово"
vkontakte_110583837 Игру Dota 2 требуют запретить в России из-за алкоголя, каннибализма и элементов BDSM
Михаил Чернов Украинские биатлонисты сорвали церемонию награждения на ЧЕ-2017 из-за гимна России. ВИДЕО
????? 000 Новые технологии напугали участников форума в Давосе
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?