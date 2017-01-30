На ежемесячные выплаты многодетным семьям за третьего и последующего рожденных детей из федерального бюджета в регионы с низкой рождаемостью выделяется в 2017 году 16 миллиардов рублей.
Это она из мер, предпринимаемых правительством России по государственной поддержке рождаемости в стране, которая дает уже свои определенные результаты: естественный прирост составил более 90 тысяч человек, в семьях все чаще стали появляться вторые и третьи дети.
Однако, и это отметил глава правительства Дмитрий Медведев, сейчас рост рождаемости обусловлен поколением, сформировавшимся в 80-е годы. В поколении 90-х годов потенциальных матерей меньше, а значит, и детей будет меньше, подчеркнул премьер-министр.
По его словам, это только прогноз, и надо сделать все необходимое, чтобы постараться этот прогноз подкорректировать, чтобы создать условия уверенности людей в своем будущем, в том, что они смогут родить и вырастить детей в благоприятных условиях. Одним из стимулирующих рождаемость механизмом поддержки стал материнский капитал.
Понятно, что рождение ребенка — это не только моральная, но и финансовая ответственность. Поэтому государство и предоставляет в регионах с низкой рождаемостью дополнительные ежемесячные выплаты семьям с тремя и более детьми. Как увеличить рождаемость в России и сделать привычной семью с тремя и более детьми? Об этом Pravda.Ru побеседовала с научным директором независимого Института семьи и демографии Игорем Белобородовым.
— У нас в России по-прежнему сохраняется старый стереотип: бедные рожают больше детей, а богатые живут в трехэтажных хоромах вдвоем. Что с этим делать?
— Да, сохраняется и даже продолжает тиражироваться, к сожалению. Я уверен: такой вредоносный контент надо приравнять вообще к измене Родине и диверсии. Потому что ничего хуже, чем распространение ложных мифов о многодетной семье, о семье в целом, придумать нельзя. В теракте погибнет 60 человек, не дай Бог, а в результате такой вот пропаганды не родятся миллионы. И что для страны более опасно? Конечно, второй вид терроризма демографического.
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