Атаман Бородкин: Достало, что все подряд наряжаются казаками

В Госдуме разрабатывают законопроект, который разрешит носить форму и оружие только настоящим казакам и лишит всего этого представителей так называемых "ряженых". Инициаторы законопроекта сетуют на то, что именно "ряженые" казаки стали в последнее время поводом для шуток и спекуляций, что вредит имиджу казачества. Представители общественных организаций, которые официальными не считаются, делают громкие заявления, а иногда даже устраивают дебоши и попадают под следствие.

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Всего в России 10 реестровых казачьих войск, они насчитывают около 7 млн человек. Авторы законопроекта уверены, что настоящим казакам он не повредит, поскольку повседневная традиционная одежда без знаков различия может использоваться без каких-либо ограничений.

Атаман Кубанского войскового казачьего общества, депутат Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской республики, казачий полковник Виктор Бородкин рассказал Правде. Ру, как оценивает новые правила.

— Ваше мнение о законопроекте?

— Я считаю, что это правильно. Наш отдел Кубанского войскового казачьего общества вошел в реестр, и мы носим форменную одежду. Я считаю, что остальные, получается, ряженые. Поэтому я считаю, что такой закон должен быть принят. А то, кому не лень, все ходят полковники, генералы. В Осетию поехал, так там 3 или 4 казачьих генерала и т. д. Много таких моментов. Я считаю, что это правильный закон, но все-таки тот закон, который был подписан Медведевым, я считаю, что его тоже надо немножко подкорректировать и пересмотреть. (Речь идет о законе, подписанном 9 февраля 2010 года. Тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев утвердил удостоверение, форму одежды и чины казаков, а также герб и знамена войсковых казачьих обществ, входящих в реестр — прим. ред.)

— Какие требования предъявляются к организациям, которые хотят вступить в реестр казаков?

— Мы работаем на местах и входим в реестр. Требования? Численность, количество, взять на себя обязательство несения государственной и иной службы и т. д. Там много моментов.

— Сегодня много организаций, которые не входят в реестр, но при этом выдают себя за казаков?

— Есть такие.

— Что отличает настоящих казаков, кроме того, что они входят в реестр?

— Казак должен служить примером во всем: в работе, в служении отечеству, в воспитании молодого, подрастающего поколения. Вот это настоящий казак.