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Источник Правда.Ру

Российским губернаторам приказано быть готовыми к войне

Общество

Правительство России одобрило проект закона, усиливающего личную ответственность глав регионов и муниципалитетов по организации территориальной обороны в стране в военное время.

Учения
Фото: mil.ru

Минобороны внесло в закон "Об обороне" изменения, которые предусматривают создание системы штабов территориальной обороны (ШТО). Руководить ими будут губернаторы и другие местные гражданские начальники. Штабы займутся обеспечением взаимодействия органов исполнительной власти регионов РФ и органов местного самоуправления с органами военного управления по проведению в военное время мобилизационных мероприятий.

В пояснительных документах к проекту закона излагается опыт работы таких органов управления в ходе проведенного в сентябре 2015 года стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Центр-2015". Тогда были апробированы подходы по совершенствованию системы государственного и военного управления на региональном и местном уровнях и проведен анализ выполненных мероприятий. При этом была отмечена эффективность созданных в ряде регионов под руководством глав субъектов Федерации межведомственных координационных органов, сообщает Независимая газета. 

Напомним, в октябре в России прошли масштабнейшие учения, которые провело МЧС. Сообщалось, что в них приняли участие более 40 млн человек, свыше 200 тыс. специалистов аварийно-спасательных формирований, около 50 тыс. единиц техники. В июле этого года наши военные отрабатывали задачи несения боевого дежурства; учения прошли в разных регионах России - от Тверской области до Алтайского края.

Также Минкомсвязи, Минфин, Минпромторг, Росрезерв и Банк России приняли участие в внезапной проверке российской армии — они работали в режиме "военного времени", тестируя умения чиновников и собственные системы к деятельности "в случае войны". Кроме того, в 2014 году года назад в России была проведена запланированная еще 2013 году глобальная тренировка по отражению ядерного удара по Москве.

Кстати, это практика не только нашей страны. Например, Барак Обама призвал жителей страны принять активные меры, чтобы подготовиться к любой ситуации, которая может возникнуть, например, к экстренному оповещению. Американцев попросили проверить страховку, задокументировать имеющиеся ценности, создать план для экстренной связи и эвакуации и иметь полностью укомплектованный комплект неприкосновенного, экстренного запаса для выживания в случае глобальной катастрофы, пишет Политонлайн.

Как ранее писала Правда.Ру, в начале ноября в США по инициативе NASA и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) провели командно-штабные учения. Разыгрывался сценарий столкновения с Землей астероида. 

Кроме того, и канцлер ФРГ Ангела Меркель не так давно ясно порекомендовала гражданам страны запастись водой и едой.

Кроме того, системы и силы территориальной обороны создаются или обновляются сейчас практически во всех европейских странах НАТО и США. К примеру, в Польше был принят закон о создании в стране войск территориальной обороны (ВТО). Планируется, что в их составе к 2019 году будет более 50 тыс. человек. Это по численности целая армия. Основу ВТО Эстонии составляют члены так называемой Эстонской оборонной лиги (Kaitseliit). В Литве этим занимается Литовский союз стрелков и Добровольческие силы охраны края, у которых есть предоставленные законом функции, обязанности и определенные полномочия. В Латвии — Zemessardze ("Стражи земли").

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Темы учения минобороны губернаторы
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