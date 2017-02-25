Поклонская рассказала о главной проблеме Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор республики Крым, рассказала журналистам о самой серьезной проблеме полуострова.

архив Правды. Ру

По ее словам, это кадровый вопрос на уровне муниципалитетов. Все вопросы, с которыми приходят люди, касаются недоработок местными чиновниками — на уровне исполнителей. "Очень обидно, что на местном уровне идет блокирование работы и указаний Сергея Аксенова", — подчеркнула Поклонская.

Депутат привела в доказательство своих слов самые яркие примеры: переселение людей, потерявших жилье из-за пожара в Алуште, ситуация в здравоохранении. Обо всем этом она обещала поговорить с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Кстати, он ранее сделал громкое заявление о том, что готовится кадровая ротация в столице Крыма.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Поклонская рассказала об устном признании Крыма в мире. Она отметила, что не принимает всерьез заявления официальных лиц Украины, о том, ее считают нелегитимным депутатом Госдумы.

"Украинские власти, прежде всего, исходят из своего собственного статуса. Они пришли к власти путем вооруженного государственного переворота, поэтому чувствуют свою ущербность и незаконность. А для нелегитимных преступников, которые считают себя руководителями Украины, все будут нелегитимными, доказать тут что-то им бесполезно. Главное, что нас признает украинский народ, понимает, поддерживает и радуется", — рассказала Поклонская.

Напомним, что Поклонская ранее попала в список "самых многообещающих политиков" авторитетного экономического издания Forbes. Она выступает с критикой украинских властей и поддерживает текущее направление российской политики.

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