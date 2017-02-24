В американском городе спустя 40 лет отменили запрет на танцы

Жители города Генриетта, расположенного в так называемом Библейском поясе в штате Оклахома, после снятия действующего на протяжении 40 лет запрета наконец-то смогли танцевать. Такое послабление им дал муниципалитет.

фото: Википедия

В городке сильно влияние протестантов, поэтому действовал такой строгий запрет на развлечения. К слову, обсуждение его снятия было недолгим. Как сообщила местная газета Tulsa World, мэр после пяти минут консультаций с советниками, отменил действовавший с 1970-х годов городской указ о запрете танцев в любой комнате или помещении ближе 150 метров от церкви или школы.

В свое время указ был принят, чтобы не допустить строительство бара с танцевальным залом на центральной улице. Питейное заведение так и не было построено, а указ никто не отменял. Штраф за его нарушение был установлен в $25.

Поводом к пересмотру запрета стало обращение супруги местного юриста: женщина захотела организовать вечеринку по случаю Дня святого Валентина. Ее дом находился в пределах "запретной зоны", и прихожане местной церкви немедленно оповестили об этих планах городские власти.

Горожане снятием запрета на танцы остались довольны.

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