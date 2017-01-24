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Источник Правда.Ру

Социологи: Соцсети начали использовать даже сельские пенсионеры

Общество

Социальными сетями пользуются 60% россиян. Такие данные получил "Левада-центр" в результате всероссийского опроса в декабре 2016 года. По сравнению с исследованиями пятилетней давности число пользователей соцсетей выросло на 20 процентов.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Респонденты чаще всего говорили, что общаются "ВКонтакте" (40%), "Одноклассниках" (34%), Facebook (9%), "Моем Мире" (7%), Twitter (5%), "Мой круг" (3%), ЖЖ (3%). Вариант "другое" выбрали 2% опрошенных, а 1% затруднились с ответом.

Причем у каждой социальной сети есть свой "портрет пользователя". Для "Вконтакте" это молодые люди — школьники и студенты. В этой соцсети сидит 80 процентов молодежи. Одноклассники наиболее популярны среди женщин среднего возраста. А вот Facebook и Twitter чаще используют люди с высоким социально-экономическим бэкграундом, занимающие руководящие должности и имеющие высокие доходы и образовательный уровень, передают Известия.

В крупных городах люди в соцсетях активнее, чем в провинции. Например, среди москвичей самый большой процент пользователей (49%), а среди сельских жителей — самый низкий (29%). Однако в будущем во всех категориях это число приблизится к 100%, уверены эксперты.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в интернете набирает популярность история о жителе Москвы, которого отказались принять на работу из-за малого количества друзей в соцсетях. Сотрудница HR-отдела решила, что такой человек не сможет освоиться в рабочем коллективе. Как рассказал пользователь развлекательного портала Pikabu, собеседование проводилось с сотрудницей кадрового отдела. По мнению сотрудницы с "высшим психологическим образованием", такой человек не может освоиться в рабочем коллективе.

Между тем недавно ученые рассказали, что соцсети калечат людей. Ученые из Университета Тасмании провели исследование поведения людей социальной сети Facebook. Они доказали, что большинство пользователей соцсети, пытаются продемонстрировать несвойственные им качества. Несоответствие реальности и желаемого приводит к стрессам и замкнутости. Результаты работы опубликованы в журнале Cyberpsychology.

По мнению специалистов, нужно разрабатывать новые методики, которые бы позволили людям, имеющим социально-психологические проблемы, вести себя одинаково, как в жизни, так и в соцсетях.

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