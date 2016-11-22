75 лет назад начала работать "Дорога жизни", спасавшая жизни ленинградцев

22 ноября 1941 года по льду Ладожского озера отправилась за мукой для осажденного Ленинграда первая автоколонна из 60 машин. Каждого водителя, съезжающего на ладожский лед, встречала табличка "Твоя полуторная машина везет продовольствия на 10 тысяч пайков, на 10 тысяч человек. Водитель, спасай эти жизни!".

Фото: REX

На протяжении двух зим работы Дороги жизни эти таблички увидели почти пять тысяч водитель, работавших на трассе.

Блокадное кольцо вокруг Ленинграда, в котором оставалось почти все гражданское население, сомкнулось в сентябре 1941 года. В этом кольце оказались и войска, защищавшие город. Не считая воздушного сообщения, Ладожское озеро осталось единственным транспортным путем доставки в миллионный город продовольствия.

Обстрелы не могли остановить суда Ладожской флотилии, которые продолжали ежедневные рейсы. Но приближающаяся зима лишала Ленинград этого сообщения. Поэтому, с конца октября, на Ладоге начались работы по подготовке ледовой трассы, которая скоро станет известной как Дорога Жизни.

Первыми на лед Ладоги выехали маломощные грузовики ГАЗ-АА, легендарные полуторки. В первые дни немало водителей, заплутавших на незнакомой дороге, в условиях плохой видимости, в метели, сбивались с пути. Фары включать было нельзя - условия светомаскировки это запрещали: фронт иногда приближался слишком близко. Многие гибли, не дождавшись помощи в ночной темноте.

Только потом здесь появятся и пункты обогрева, и регулировщицы, и посты техпомощи, и даже указатели, а на смену маломощным "газикам" придут трехтонные ЗИС-5.

А первые автоколонны отправлялись к рейс с полупустыми баками, чтобы горячего только-только хватило добраться до другого берега. Ехать надо было на расстоянии 10 метров от предыдущей машины, с открытыми дверями и на малой скорости: если вдруг под колесами начнет проваливаться едва окрепший лед, водитель должен был успеть выпрыгнуть из кабины.

Первая автомобильная «навигация» закрылась только в середине весны, 21 апреля 1942-го года - к этому моменту лед, в разгар зимы достигший метровой толщины, начал таять. Почти на протяжении всего пути машины следовали по воде. У самого берега их груз иногда приходилось переносить на руках - подъехать к берегам вплотную толщина льда уже не позволяла. Однако до тех пор, пока оставался шанс доставить в город продовольствие - движение продолжалось.

Дорога жизни продолжала работу до марта 1943 года, всего на ней работали больше 20 тыс. человек. Сколько из них отдали свои жизни, чтобы мог жить Ленинград, точно не известно до сих пор.

Что на самом деле происходило более 70 лет назад - рассказал в беседе с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой ветеран войны, генерал-полковник Борис Уткин.

- Конечно, вопрос крайне важный, как немцы за считанные месяцы добрались не только до Москвы, но и Ленинграда.

- Как могло произойти? В 41-м году в известном плане Барбароссы были три стратегических направления. Под командованием фон Рундштедта, это южное направление. Центр - под командованием фон Клюге - это Московское направление, и третье направление на Ленинград под командованием фон Лееба, которого сняли за неспособность взять Ленинград. Таким образом, стратегически Ленинград был в поле зрения с самого начала войны.

- А почему настолько важным было Ленинградское направление? Гитлер хотел освободить выход к Финскому заливу?

- Стратегически Ленинград имел, пожалуй, даже большее значение, чем Москва. Во-первых, город ближе к границе, во-вторых, была цель ликвидировать Прибалтийскую группировку, запереть два флота - Балтийский и Северный, перекрыть дорогу на север и воссоединиться немецким 16-й, 18-й армиям с норвежцами и финнами. Таким образом, Ленинград был охвачен с трех сторон: с востока и со стороны Пскова 16-я и 18-я армии немцев, а с севера - две финские армии. Вот - охват с трех сторон. Задача отрезать целиком весь Северо-Западный район, выйти к морю, объединиться с финнами, а затем перебросить все эти части на Москву. Так что спасение Ленинграда было, по сути дела, спасением Москвы. Вот откуда накал боев, вот почему туда были направлены лучшие полководцы.

В общественном мнении бытует такое мнение: народ терпел блокаду, обстрелы, голод, холод, и вот будто бы это было главное. Все верно, но подчеркну, что это была битва колоссального стратегического значения.

Генерал-лейтенант Леонид Александрович тогда руководил Военным Советом, который определял, как жить городу. Ленинград отрезан, больше, чем три миллиона людей нужно кормить, лечить, детей, студентов надо учить, организовывать промышленность.

Вот некоторые факты. В самое тяжелое время, зимой 41-42-х годов организовали усиленное питание для ученых, академиков и членов-корреспондентов Академии наук, всего около 300 человек, не считая членов семей. Выдавали единовременно полкило сливочного масла, три килограмма муки, 9 килограммов хлеба, две бутылки вина, шоколад, печенье, крупы, консервы...

В вузах были организованы стационары, где ученые и сотрудники могли отдохнуть при повышенном довольствии. В феврале 1942-го Военный Совет утвердил нормы питания для 30 тысяч блокадных детей в 85 детских домах - в месяц 9 килограммов муки, полтора килограмма мяса, килограмм жиров, 15 яиц, что, по меркам блокады, очень много. И это тоже Говоров, маршал Ленинградской победы.

И не только это. Мало у нас знают, что, к примеру, через Ладогу был проложен всего за 14 дней бронированный продуктопровод, по которому качали нефть и бензин, под бомбежками трубы уложили по дну озера.

А руководила этой беспрецедентной стройкой женщина по фамилии Старовойтова, была инженером проекта. Организовали и линию связи, два бронированных провода от Москвы через Ладогу до Смольного. Ну, а "Дорога жизни" - каждый день измеряли лед, и как только он достиг 20 сантиметров, пошли машины. Бесперебойный воздушный мост и новую флотилию на Ладоге, уверен, помнят и пока не забыли... Так что к памяти о войне надо относиться честно.