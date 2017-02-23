В Башкортостане врачи пешком шли пять километров к пациенту

Врачи в Башкортостане пять километров шли пешком до отдаленной деревни, чтобы оказать помощь детям. "Скорая", которая должна была доставить бригаду на место, увязла в снегу.

Фото: Fotodom.ru/DP

Водитель вызвал подмогу, а врачи — хирург, офтальмолог, невролог, лор, стоматолог и психиатр — пошли пешком в мороз, чтобы не терять время, передаёт Medrussia.org.

К счастью, все завершилось успешно. Детям оказали помощь.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", в Коми врачам скорой помощи пришлось несколько километров нести пациента с инфарктом. В деревню Ыбпом Сысольского района медики не смогли проехать, потому что дорога была нерасчищена.

Сначала бригаде пришлось по сугробам пробираться к пациенту, а потом нести его обратно до машины. Транспортировали 62-летнего тяжелобольного на надувных носилках. У мужчины случился инфаркт, нужно было срочно везти его в больницу.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!