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Источник Правда.Ру

Медики тащили пациента "скорой" по асфальту. ВИДЕО

Общество

Бригада "скорой помощи" города Березники, что в Прикамье, решили не пачкать носилки и тащили пациента по асфальту до машины. Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, как медики тащат человека за руки и ноги.

"Носилки чтобы носить больных, а не этого", - выкрикнул один из медиков.

Видеозапись прокомментировали в Минздраве по Пермскому Краю. Там сообщили, что степень опьянения пациента не является поводом для отказа в оказании медицинской помощи. Виновных привлекут к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как врачи "скорой" несколько километров несли пациента с инфарктом.

Следственный комитет и Прокуратура республики Коми выясняют, почему врачам скорой помощи пришлось несколько километров нести пациента с инфарктом. В деревню Ыбпом Сысольского района медики не смогли проехать, потому что дорога была не расчищена.

Сначала бригаде пришлось по сугробам пробираться к пациенту, а потом нести его обратно до машины. Транспортировали 62-летнего тяжелобольного на надувных носилках.

"Он жаловался на одышку. Тяжелое состояние было у него. Сняли кардиограмму. На кардиограмме у него инфаркт. Сам передвигаться не мог, он заядлый курильщик. Пришлось его госпитализировать. На месте никак не вылечить. Нужно было стационарное лечение", — рассказал "Вестям" фельдшер отделения скорой медицинской помощи Сысольской ЦРБ Андрей Куратов.

В самой деревне рассказывают: снегоуборочную технику здесь никогда не видели. А дороги и тропинки в Ыбпоме не чистят — скорее, протаптывают. Лыжи здесь — основное средство передвижения. К слову, жители деревни уже ищут выход из положения. Один из них готов безвозмездно предоставлять медикам вездеход.

Инциденты со "скорыми" все чаще попадают в СМИ. Где-то врачей просто не пропускают другие водители, а где-то имеет место халатность самих медиков.

К примеру, на Камчатке иномарка не пропустила "скорую" к умирающему пациенту. Бригада медиков ехала на вызов к 21-летнему молодому человеку с включенными спецсигналами. В результате он умер, врачи не успели оказать ему помощь.

После этого губернатор Камчатского края Владимир Илюхин считает необходимым ужесточить наказание за препятствование оказанию медицинской помощи сотрудниками медицинских организаций, а также работе других экстренных служб.

Недавно Правда.Ру сообщала, что прокуратура Ленинского района города Кемерово проверяет заявление от местной жительницы, к которой скорая в новогоднюю ночь приехала с трехчасовым опозданием. При том, что семья проживает на той же улице, где находится станция "скорой помощи", роды, в итоге, принимал муж роженицы. Сейчас прокуратура организовала проверку по возможному нарушению прав жительницы Кемерово.

А в Челябинске медики приехали вовремя, вот только в больнице принять пациента отказались. 87-летнюю пенсионерку, ветерана Великой Отечественной войны, привезли на скорой с жалобой на резкое ухудшение самочувствия. Однако врач попросил подписать родных отказ от госпитализации и буквально заставили забрать женщину, сказав: "Бабушке полегчает дома".

На следующий день ветеран войны умерла от инсульта. Теперь ее сын пытается найти ответ на вопросы, кто виноват в произошедшем и из-за чего умерла его мать — из-за врачебной ошибки или банального равнодушия.

Темы видео носилки пациент минздрав прикамье березники скорая помощь
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