В России могут легализовать продажу алкоголя во время перелётов. Росалкогольрегулированию поручили подготовку законопроекта, который может облегчить авиакомпаниям реализацию спиртного во время рейсов.
Заместитель директора подразделения правового обеспечения S7 Михаил Астафьев рассказал, что в российском законодательстве нет чёткого регламента по угощению пассажиров бизнес-класса спиртным. При этом оно включено в стоимость билета. В S7 опасаются штрафов после проверок надзорных ведомств из-за того, что через кассу угощение спиртным не проходит, то есть продажи как таковой не производится. Представители перевозчика настаивают на появлении нормы закона, связанного с реализацией спиртного на борту, об этом сообщают "Известия".
Между тем не так давно Росавиация предлагала запретить алкоголь на борту самолетов. Правда.Ру сообщала об этом. В середине декабря появилась информация, что в России разработают правила поведения авиапассажиров на борту самолетов.
Предлагается, в том числе, наделить капитанов экипажей полномочиями составлять протокол об административных правонарушениях на дебоширов, а салоны оборудовать видеокамерами. Особое отношение будет к людям из так называемого черного списка — им могут продавать билеты по спецтарифу и обязать оплачивать билеты пострадавшим от их действий попутчикам. Бортпроводникам разрешат применять силу в отношении хулиганов.
Помимо этого, тех, кто совершит правонарушения на борту и в аэропорту в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поставят на учет в наркологических диспансерах и правоохранительных органах. Такие люди также попадут в "черные списки" авиакомпаний, сообщает РГ.
Также в планах вести видеоконтроль за пассажирами. В Росавиции намерены изучить правовую и техническую возможность для этого.
Еще одним нововведением может стать создание специальной структуры, которая будет обеспечивать безопасность во время полета. Есть и второй вариант. Эти функции могут отдать Росгвардии.
А противозаконные действия на борту самолета для госслужащих могут обернуться, к примеру, лишением депутатского удостоверения. Предложение находится в разработке.
С начала 2016 года на борт самолетов различных авиакомпаний были допущены более тысячи пьяных. Пятьсот из них сняли с рейсов. При этом треть дебоширов никакой ответственности не несут.
По словам экспертов, почти всегда причинами хулиганства на борту становится алкоголь.
— Есть общечеловеческие нормы, которые подразумевают, что перед определенными вещами пить не следует. Потому что очень редко когда буянами бывают пассажиры вне алкогольного воздействия. А в остальных ситуациях это всегда алкоголь. У людей то ли привычка пить, то ли страшно летать, то ли еще какие-то причины. И они потребляют алкоголь перед вылетом, а этого делать абсолютно не следует. Потому что влияние алкоголя в полете только усиливается. Надо помнить, что существует все равно недостаток кислорода, и алкоголь перерабатывается в полете намного дольше, чем если бы это проходило на земле. Правила то общечеловеческие, не надо их нарушать, тогда все будет нормально, — рассказал Правде. Ру генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко.
Причем нередко сотрудникам авиакомпании сложно понять, выпил человек перед вылетом или нет. На борт не пускают только того, кто плохо передвигается, и еще на земле понятно, что он пьян, тогда авиакомпания имеет право от перевозки такого пассажира отказаться. Но есть другая ситуация. Дело в том, что авиакомпании всегда борются за пассажира. Это живые деньги, и если на посадке видно, что человек вроде бы выпил, но держится адекватно, таких людей обычно пропускают в самолет.
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