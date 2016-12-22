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Источник Правда.Ру

Ну, за взлет! На борту самолетов разрешат продавать алкоголь

Общество

В России могут легализовать продажу алкоголя во время перелётов. Росалкогольрегулированию поручили подготовку законопроекта, который может облегчить авиакомпаниям реализацию спиртного во время рейсов.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Заместитель директора подразделения правового обеспечения S7 Михаил Астафьев рассказал, что в российском законодательстве нет чёткого регламента по угощению пассажиров бизнес-класса спиртным. При этом оно включено в стоимость билета. В S7 опасаются штрафов после проверок надзорных ведомств из-за того, что через кассу угощение спиртным не проходит, то есть продажи как таковой не производится. Представители перевозчика настаивают на появлении нормы закона, связанного с реализацией спиртного на борту, об этом сообщают "Известия".

Между тем не так давно Росавиация предлагала запретить алкоголь на борту самолетов. Правда.Ру сообщала об этом. В середине декабря появилась информация, что в России разработают правила поведения авиапассажиров на борту самолетов.

Предлагается, в том числе, наделить капитанов экипажей полномочиями составлять протокол об административных правонарушениях на дебоширов, а салоны оборудовать видеокамерами. Особое отношение будет к людям из так называемого черного списка — им могут продавать билеты по спецтарифу и обязать оплачивать билеты пострадавшим от их действий попутчикам. Бортпроводникам разрешат применять силу в отношении хулиганов.

Помимо этого, тех, кто совершит правонарушения на борту и в аэропорту в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поставят на учет в наркологических диспансерах и правоохранительных органах. Такие люди также попадут в "черные списки" авиакомпаний, сообщает РГ.

Также в планах вести видеоконтроль за пассажирами. В Росавиции намерены изучить правовую и техническую возможность для этого.

Еще одним нововведением может стать создание специальной структуры, которая будет обеспечивать безопасность во время полета. Есть и второй вариант. Эти функции могут отдать Росгвардии.

А противозаконные действия на борту самолета для госслужащих могут обернуться, к примеру, лишением депутатского удостоверения. Предложение находится в разработке.

С начала 2016 года на борт самолетов различных авиакомпаний были допущены более тысячи пьяных. Пятьсот из них сняли с рейсов. При этом треть дебоширов никакой ответственности не несут.

По словам экспертов, почти всегда причинами хулиганства на борту становится алкоголь.

— Есть общечеловеческие нормы, которые подразумевают, что перед определенными вещами пить не следует. Потому что очень редко когда буянами бывают пассажиры вне алкогольного воздействия. А в остальных ситуациях это всегда алкоголь. У людей то ли привычка пить, то ли страшно летать, то ли еще какие-то причины. И они потребляют алкоголь перед вылетом, а этого делать абсолютно не следует. Потому что влияние алкоголя в полете только усиливается. Надо помнить, что существует все равно недостаток кислорода, и алкоголь перерабатывается в полете намного дольше, чем если бы это проходило на земле. Правила то общечеловеческие, не надо их нарушать, тогда все будет нормально, — рассказал Правде. Ру генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко.

Причем нередко сотрудникам авиакомпании сложно понять, выпил человек перед вылетом или нет. На борт не пускают только того, кто плохо передвигается, и еще на земле понятно, что он пьян, тогда авиакомпания имеет право от перевозки такого пассажира отказаться. Но есть другая ситуация. Дело в том, что авиакомпании всегда борются за пассажира. Это живые деньги, и если на посадке видно, что человек вроде бы выпил, но держится адекватно, таких людей обычно пропускают в самолет.

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