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Источник Правда.Ру

Назван российский город с самым чистым воздухом

Общество

Симферополь занял первое место по показателям качества воздушной среды в рейтинге экологического управления российских городов за 2015 год. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Крыма.

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Источник фото: архив Правды.Ру

В рейтинге участвовали 94 города. Лидирующие позиции в нем заняли Горно-Алтайск, Москва, Вологда, Магас и Курск. Замыкают общий рейтинг Липецк, Южно-Сахалинск, Салехард, Владивосток и Тюмень.

По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, опубликованный рейтинг является наиболее объективным и основан на оценке эффективности работы городских администраций в сфере охраны окружающей среды. При его составлении учитывались данные об использовании городских территорий, энергопотреблении, качестве экологической политики властей в целом, а также тщательно собранные данные об абсолютных показателях загрязнения воздуха и воды, передает Крыминформ.

Добавим, экология — одно из приоритетных направлений работы ОНФ в будущем году. Сопредседатель центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева рассказала о проектах ОНФ в рамках предстоящего Года экологии.

Работа будет продолжена как по уже существующим проектам, так и по новым. В частности, одним из таких проектов станет "Интерактивная карта свалок" — геоинформационный ресурс, на котором любой пользователь сможет обозначить незаконный полигон, стихийную свалку и принять непосредственное участие в их ликвидации. "Мы также планируем запустить "Зеленый щит" — в рамках этого проекта усилия будут сосредоточены на сохранении и развитии лесопарковых зон внутри и вокруг населенных пунктов", — сказала Тимофеева.

Правда.Ру уже сообщала о проекте "Зеленый щит". Вступающий в силу с 1 января закон о "зелёном щите" предусматривает создание защитных лесопарковых зон по инициативе общественности. Однако, по словам руководителя партийной мониторинговой группы "Живой лес", только в семи субъектах приняты соответствующие изменения в региональное законодательство, в акты экологического и природоохранного законодательства и только в одном были приняты изменения в региональный закон об общественной палате региона, который позволяет реализовывать закон о "зелёном щите".

Отметим, закон о городских защитных лесах предусматривает создание лесопарковых зеленых поясов, то есть "зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности".

В такую зону входят "территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему".

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