Британка решила выйти замуж за саму себя

39-летняя британка Линн Голлоджи за свою жизнь так и не встретила спутника жизни и не вышла замуж. Но у этой истории не печальный конец: женщина решила сыграть свадьбу с… собой.

Фото: REX

Бизнес-аналитик из Ротерема признается, что хоть настоящую любовь и не нашла, но вполне счастлива сама с собой. Об этом она рассказала британскому изданию Mirror. Свадьба планируется в апреле, невеста будет в традиционном белом платье, а на медовый месяц она уедет в Рим.

Кстати, британка признается, что идею взяла из эпизода "Друзей".

К слову, она не первая, кто вступил в брак с собой. В прошлом году 37-летняя Софи Таннер сыграла свадьбу в одиночку. Это тоже произошло в Британии.

Напомним, что социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения в своем последнем исследовании подняли весьма "пикантную" тему. Россияне были опрошены на предмет отношения к добрачным интимным связям, изменам, будучи в браке, а также нетрадиционным романтическим отношениям.

Большинство респондентов (50%) стали толерантнее к сексуальным контактам до свадьбы, отметив, что в этом вообще "нет ничего предосудительно".

Зато россияне стали менее терпимы к однополым интимным связям — такое проявление чувств осудили 74% респондентов. Супружеские измены не одобрили 48% участников опроса.

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