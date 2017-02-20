39-летняя британка Линн Голлоджи за свою жизнь так и не встретила спутника жизни и не вышла замуж. Но у этой истории не печальный конец: женщина решила сыграть свадьбу с… собой.
Бизнес-аналитик из Ротерема признается, что хоть настоящую любовь и не нашла, но вполне счастлива сама с собой. Об этом она рассказала британскому изданию Mirror. Свадьба планируется в апреле, невеста будет в традиционном белом платье, а на медовый месяц она уедет в Рим.
Кстати, британка признается, что идею взяла из эпизода "Друзей".
К слову, она не первая, кто вступил в брак с собой. В прошлом году 37-летняя Софи Таннер сыграла свадьбу в одиночку. Это тоже произошло в Британии.
Напомним, что социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения в своем последнем исследовании подняли весьма "пикантную" тему. Россияне были опрошены на предмет отношения к добрачным интимным связям, изменам, будучи в браке, а также нетрадиционным романтическим отношениям.
Большинство респондентов (50%) стали толерантнее к сексуальным контактам до свадьбы, отметив, что в этом вообще "нет ничего предосудительно".
Зато россияне стали менее терпимы к однополым интимным связям — такое проявление чувств осудили 74% респондентов. Супружеские измены не одобрили 48% участников опроса.
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