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Источник Правда.Ру

Антикоррупционный главк МВД могут расформировать

Общество

Над антикоррупционным главком МВД нависла угроза расформирования. Причиной стало громкое дело полковника Захарченко.

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 Глава МВД России Владимир Колокольцев ранее назначил служебную проверку в отношении руководства главка. Объясняться пришлось не только подчиненным Захарченко по управлению "Т", но и  сотрудникам других подразделений, в том числе "П" (промышленность). Начальник ГУЭБиПК МВД Андрей Курносенко уже подал рапорт об отставке, не дожидаясь пока в отношении него будут административные, а то и уголовные меры.

 Отметим, что после арестов генерала Дениса Сугробова и его подчиненных было ликвидировано управление "Б" - по борьбе с преступлениями в бюджетной сфере.

 "Сейчас под угрозой не только судьба руководства ГУЭБиПК, но и всего антикоррупционного главка. В структурах госвласти, по данным "Ъ", активно обсуждается вопрос о возможном упразднении не только управления "Т, но и всего ведомства - или по крайней мере о его ребрендинге", - отмечает газета "Коммерсант".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко задержан в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) и совместного мероприятия ФСБ России и ГУСБ МВД России.

Чиновник проходит по делу о коррупционных связях генералитета СКР

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Темы полковник Захарченко антикоррупционый главк МВД
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