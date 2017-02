Захарова высмеяла американское издание за материал о русском мате

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью Buzzfeed, в которой идет речь о том, что означают матерные слова на русском.

Захарова отметила, что недавно разговаривала с представителями издания и уточнила, почему позиция российской стороны не отражается в материалах на российскую тему, хотя она публикуется и озвучивается регулярно.

"Мне был задан встречный примерно такой вопрос: "Мы что, должны следить за тем, что вы пишете?" Я удивилась. Мне казалось, что именно этим они и должны заниматься, если пишут, например, о МИДе. Но мне разъяснили, что сотрудникам есть, чем заняться и без этого. Теперь понятно, чем конкретно. Для тех, кто не знает, Buzzfeed прославился публикацией "доклада о российском компромате на Трампа". Итак, встречаем — американская прЭсса as it is", — написала Мария Захарова в Facebook.

Напомним, после того, как в январе CNN сообщил об отчете американской разведки, в котором приведены доказательства сбора Россией компромата на избранного президента США Дональда Трампа, портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета. Материал представляет собой разрозненные заметки, как утверждает портал, автор их и есть тот бывший сотрудник британской разведки. При этом BuzzFeed указывает на неточности и явные ошибки в документе.

В записях содержатся сведения о контактах помощников избранного президента с представителями российских спецслужб, которые, исходя из текста, начались задолго до выборов и продолжались в течение пяти лет.

Трамп сразу назвал данные лживыми и пообещал, что портал ответит за их публикацию.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!