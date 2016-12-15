Россияне чаще всего просят Деда Мороза погасить их кредиты

Уже более 20 тысяч писем пришло в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Причём, более половины этих посланий написали не дети, а взрослые.

Как сообщают "Известия", на сегодняшний день получено семь тысяч писем от детей. Самым желанным подарком для для ребят оказался планшет компании Apple. На втором месте по популярности идёт гироскутер. Довольно часто дети просят Деда Мороза подарить музыкальные инструменты. Сообщается, что всего три ребёнка из семи тысяч желали бы увидеть под ёлкой книги.

Удивительно, что большинство писем написали взрослые. Чаще всего это люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. "Дедушка Мороз, прошу, помоги мне с ремонтом канализации! Мне 62 года! Муж умер, сыновьям я стала обузой. Обратиться мне больше не к кому!" — сообщается в одном из посланий.

Некоторые просили Деда Мороза помочь с началом новой жизни. С просьбой подарить на праздник мужчину мечты нередко обращались молодые девушки от 20 до 30 лет. Коме того, многие россияне хотят встретить Новый год без долгов, поэтому взрослые просят Деда Мороза одним взмахом посоха разрешить их проблемы с кредитами.

Любимейший праздник россиян, Новый год, омрачить трудно. Но все-таки можно. Самый простой способ это сделать — подарить неудачный подарок. Если кульминационный момент новогоднего веселья — разворачивание подарков под елкой — будет испорчен, вернуть праздничное настроение будет трудно. Pravda.Ru перечислит худшие подарки для мужчин и женщин. Начнем с худших подарков для мужчин. Ими являются:

Нижнее белье. Эти стильные боксеры из серого эластика кажутся вам изумительными? Может быть, это и так, но в качестве подарка для любимого не годится. Никогда не дарите на Новый год предметы повседневного обихода, каким является для мужчины нижнее белье. Этим вы убьете романтику в ваших отношениях.

Рубашка. За исключением случая, если он сам очень хотел купить какую-нибудь конкретную, и ему это не удалось, или речь идет о каком-либо редком бренде, а остальных случаях — дарить рубашку на Новый год- скучно. Вы должны подчеркнуть исключительность вашего мужчины, чего не добиться с помощью такой ординарной вещи. Зато ему очень понравится футболка с тематическим рисунком. Но надо знать увлечения мужчины. Если он футбольный фанат-то лучший подарок -вещь с атрибутикой клуба, все это можно сейчас заказать в интернет-магазинах, вплоть до экзотических бейсболок сборных мира.

Видеоигры. Никто не спорит, многие взрослые мужчины обожают электронные игрушки. Но очень трудно угадать, что конкретно ему нужно. Если решились на такой подарок, обязательно выясните, какую игру он хочет и подойдет ли она для его компьютерной системы. Не покупайте электронные "примочки" для автомобиля: это подарок машине, а не любимому. А вот, к примеру, работающий от USB портативный вентилятор со светодиодной лампой будет прекрасным подарком для тех, кто круглые сутки проводит возле компьютера.

Предметы для дома. Особенно если он живет отдельно. Любимый подумает, что вам не нравится обстановка в его квартире или сочтет, что вы навязываете свой образ жизни, еще не имея на это право. Но если выбрали этот подарок, покупайте функциональные вещи, но не кастрюли, а, например, набор чашек или стаканов, миксер, блэндер, кофеварку — словом, то, что упрощает быт.

Спортивные тренажеры. Он подумает, что вам не нравится его фигура. Он с удовольствием получил бы такой подарок, но не от любимой женщины.

Средства гигиены и парфюм, например гели, шампуни, туалетную воду и так далее. Вы же не хотите намекнуть ему на то, что он редко моется и у него неприятный запах?

Весьма удачный подарок мужчине — полет на параплане или самолете по программе "Я-пилот!", который включает возможность самостоятельного управления самолетом под контролем инструктора. Это не так дорого, но оставляет незабываемы впечатления, к тому же представит вас как оригинальную и смелую девушку. И уж совсем замечательно будет, если вы не побоитесь составить любимому компанию.

Теперь поговорим о еще более сложной проблеме — подарках для представительниц прекрасного пола.

Женщины более всего ценят в отношениях романтику и заботу: им важно знать, что любимый думал над подарком и потратил на него время. В приложении к главному подарку можно, к примеру, подарить совместное фото с трогательной надписью.

Теперь о главном. На дворе, конечно, кризис, но женщины не прощают экономии на них, любимых. Это не означает, что вы должны купить бриллиантовое колье, но достойное ювелирное украшение и даже бижутерию любая барышня всегда оценит. Это подарок из разряда не самых оригинальных, но он всегда хорош.

А вот самыми худшими подарками для женщин являются:

Свечки, фигурки животных — талисманов восточного календаря и подобные безделушки. Мужчины часто дарят женщинам на Новый год совершенно бесполезные подарки — свечки, ароматерапию, и т. д. Не делайте этого! Такие подарки дарят друг другу приятельницы и коллеги по работе, так что их у вашей любимой и так скопится целый ворох.

Одежда и обувь без чека на обмен. Да-да, именно так. Дарите, только чек сохраните -конечно, без приложения к подарку. Женщины обожают красивый блузки, платья и туфельки, но надо четко угадать с размером, что среднестатистическому мужчине удается чрезвычайно редко. Подаренное красивое нижнее белье подчеркнет сексуальный интерес к партнерше, но если оно окажется не по размеру, то будет забыто в дальнем углу гардероба… Пусть лучше у вашей подруги будет возможность его поменять. Не делайте трагедии, если любимая поменяет его на другой фасон — вы ведь можете и не знать, что сегодня в моде. Но проявленное внимание и интимность вашего сюрприза она, поверьте, в любом случае оценит.

Духи или туалетная вода. Многие женщины любят такие подарки, но тема запаха очень индивидуальна, и "верные попадания" случаются нечасто. Дарить же привычный аромат, которым благоухает полгорода — скучно.

Средства гигиены. Забудьте о гелях, мыле и шампунях особенно если вы не в браке! Супруге можно иногда преподнести подобный презент, но только очень хорошего качества или же новинку рынка. Зато любая женщина будет очень довольна, если вы подарите ей визит в спа-салон на какую-нибудь экзотическую процедуру вроде шоколадного обертывания. Если средства позволяют, устройте ей день красоты в центре релаксации: спа, массаж, беседа с косметологом, психологом. А почему бы не продолжить изумительный вечер в хорошем ресторане?

Электронные подарки. Категорически неромантично. Такой подарок — при условии, что именно этот гаджет девушке пригодится — можно подарить на День рождения, но только не на Новый год!

И последний совет как мужчинам, так и женщинам. Никогда не дарите то, что было подарено вам, но не пригодилось, или такой же подарок, как и в прошлом году. И запомните, что самый худший подарок — это "ничего".

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