В следственном управлении СКР по Саратовской области продолжает работать горячая линия "Ребенок в опасности", на которую обращаются дети и по-прежнему поют, молчат и матерятся. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала замруководителя отдела по приему обращений граждан регионального СУ СКР Ольга Белова.
По ее словам, в новогодние каникулы ночью поступил звонок от мальчика 6-7 лет, который проснулся после кошмарного сна и решил позвонить следователям. Он пояснил представителю СУ СКР, что находится дома не один, есть взрослые, однако они спят, а ему нужно с кем-то поговорить. После непродолжительной беседы мальчик повесил трубку, сказав, что пошел спать.
Другой ребенок позвонил на горячую линию и просил оператора спасти котенка, который застрял в доме. Оператор разговаривал с ребенком и успокаивал его, пока не убедился, что к нему подошел взрослый.
На горячую линию СУ СК звонят каждые 10-15 минут, рассказала Ольга Белова. Операторы общаются со всеми детьми до тех пор, пока не будут уверены, что ребенку ничто не угрожает, передает sarinform.
Нередко дети "шутят", звоня в полицию и сообщая о заложенной бомбе. В конце октября ранее в Хабаровске два школьника "заминировали" три школы. После поступления звонков о взрывных устройствах были эвакуированы все ученики и персонал. Взрывных устройств не обнаружили. Было установлено, что в полицию звонили братья — один учится в первом классе, второй в пятом. Ранее дети на учете не стояли, они из благополучной семьи.
Сотрудникам полиции ученики пояснили, что просто хотели пошутить и о последствиях не догадывались. Мальчикам еще нет 14 лет, поэтому ответственность за поступок будут нести родители. Мать вызвали в полицию, на нее составлен административный протокол о ненадлежащем воспитании несовершеннолетних. Родителям грозит штраф, все документы передадут на рассмотрение в суд.
Между тем следователи защищают детей не только по телефону, но и в интернете. Накануне глава СК Александр Бастрыкин призвал ввести уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к суициду, в частности, путем распространения информации в сети.
По его словам, результаты расследования уголовных дел по фактам детских самоубийств показали, что сейчас отсутствует государственный орган, ответственный за мониторинг интернета на предмет выявления запрещенной информации о способах совершения самоубийств и призывах к совершению самоубийств. Как подчеркнул глава СК, "подобный пробел уже стоил жизни многим подросткам".
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