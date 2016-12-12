В Москве обсудили способы борьбы с коррупцией

На прошлой неделе в Москве состоялась научно-практическая конференция "Консолидация усилий власти, бизнеса и общества в реализации Конвенции ООН против коррупции"

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Как сообщает ИА "Ветеранские вести", в мероприятии приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, высших учебных заведений, общественные деятели, эксперты и СМИ. Они обсудили вопросы профилактики коррупции, реализации успешных практик в сфере общественного контроля, а также выработки единых подходов власти, бизнеса и общества в реализации антикоррупционной политики.

"Коррупция представляет серьезный вызов стабильности и безопасности общества и наносит значительный ущерб устойчивому развитию государства, ее искоренение возможно только при активном участии гражданского общества", — сказал на конференции руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Чуян.

По словам советника руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, председателя правления МОО "Комитет по борьбе с коррупцией" Анатолия Голубева, с начала 2016 года представителями Росалкогольрегулирования вместе с сотрудниками полиции и "Комитетом по борьбе с коррупцией" выявили и ликвидировали более 160 нелегальных заводов и цехов.

"В ходе контрольных мероприятий на подпольных производствах обнаружено, арестовано и изъято более 35,9 миллионов литров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также свыше 8 миллионов поддельных ФСМ и АМ. В настоящее время более 1100 единиц основного технологического оборудования предприятий-нарушителей демонтировано и направлено на ответственное хранение до решения суда", — сообщил Голубев.

По его данным, благодаря совокупности усилий в сфере противодействия коррупции и борьбе с контрафактной продукцией за 10 месяцев этого года поступление акцизов от продаж алкогольной продукции в бюджетную систему РФ, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличилось на 43,2 миллиардов рублей.

"Консолидация усилий власти, бизнеса и общества в сфере противодействия коррупции позволила Росалкогольрегулированию достичь хороших количественных и качественных показателей, которые дали мощный экономический эффект и принесли существенную пользу не только государству, но и предпринимательскому сообществу", — сказала член Общественной палаты РФ Елена Шапкина.

По словам заместителя шлавного редактора сетевого издания "Первое Антикоррупционное СМИ" Татьяны Леоновой, особенно важно, чтобы при освещении антикоррупционной тематики СМИ представляли обществу объективную информацию и уделяли больше внимания успешным практикам противодействия коррупции.

Участники конференции также рассказали об участии Международного журналистского сообщества в противодействии коррупции, о международном опыте в противодействии коррупции и об обязанностях юридических лиц в принятии мер по предупреждению коррупции в организациях. Особое внимание было уделено вопросам поддержки усилий органов государственной власти в сфере противодействия коррупции со стороны бизнеса и институтов гражданского общества.

Участники Конференции отметили, что реализованная Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка модель взаимодействия государства, бизнеса и общества в сфере противодействия коррупции показывает, что консолидация и согласование в работе даже небольшого поначалу количества организаций создает мощную синергию — эффект их согласованных действий намного превосходит результат разрозненных усилий.

В результате заслушанных в ходе научно-практической конференции выступлений, участники конференции приняли резолюцию с обращением к законодательным и исполнительным органам власти, субъектам общественного контроля и общественным организациям.

Отметим, что коррупция в России давно стала одним из самых доходных и высокоорганизованных, хотя и нелегальных бизнесов с оборотом в несколько миллиардов долларов в год. Наиболее подверженными коррупции считаются местные органы власти, полиция, здравоохранение, образование, крупный бизнес.

"Тему "малый бизнес и коррупция" вообще можно выделить как предмет большого отдельного разговора. В средствах массовой информации подобные сюжеты я вижу чуть ли не ежедневно: бизнесменов зажимают проверками, не дают работать, требуют мзду.

Всем пострадавшим от подобных наглых визитов хочется сказать: не молчите! Замучили домогательствами проверяющие из контролирующих органов — без промедления обращайтесь в полицию, явились нечистые на руку парни в погонах — тоже прямиком к нам, в отдел собственной безопасности с жалобой.

Поверьте, после этого никто больше не будет вам делать предложений, от которых невозможно отказаться, а вы будете спокойно, честно, по закону работать. Благоприятные изменения и сейчас уже происходят: снижается уровень мелкой бытовой коррупции, даже в ГИБДД.

Но для того, чтобы явная тенденция к сокращению коррупционных проявлений превратилась в уверенную реальность, у каждого российского гражданина должна быть соответствующая активная позиция. Какое общество мы строим - в таком и жить будем", — рассказал ранее Pravda. Ru заместитель начальника 5-й ОРЧ Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по САО, майор полиции Олег Кузьмин.