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Источник Правда.Ру

Школьница из Анапы доказала теорему для выигрышей в лотерею

Общество

 

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Работая над простыми детскими задачами на логику, школьница Валерия Мацокина из Анапы вывела теорему, с помощью которой можно выиграть в лотерею.

Речь идет о задачке, сколько нужно вытащить шаров из коробки, чтобы обязательно остался один чёрный шар. Как рассказала девочка, можно считать по арифметической прогрессии, складывать цифры, а можно применить формулу, которую она и придумала.

Согласно теореме, нужно выписать количество шаров, находящихся в коробке, по цветам. Далее от полученных значений отнять количество, которые нужно получить в коробке. После этого найти наименьшее значение и отнять его от общего количества шаров. В результате получается ответ, сколько нужно вытащить шаров из коробки, чтобы получилось необходимое количество определённого цвета.

Свою теорему Валерия защитила перед профессорами в Кубанском университете. Девочка говорит, что с помощью формулы можно не только с легкостью справляться с детскими задачками, но и рассчитать свой выигрыш.

Стопроцентно предсказать результат нельзя, но если вы научитесь строить соответствующую вероятность, то в большой серии игр вы можете построить стратегию так, что вы будете в выигрыше, передает Лайф.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", жительница канадской провинции Новая Шотландия Ольга Бено выиграла в лотерею около $4 миллионов. Как заявила сама счастливая обладательница выигрыша, заветная комбинация чисел приснилась ей ещё в 1989 году.

Женщина в течение 27 лет покупала лотерейные билеты, причём всегда заполняла их одной и той же комбинацией цифр. По словам Бено, она увидела эту комбинацию во сне в мае 1989 года.

Свой выигрыш победительница планирует потратить на приобретение жилья.

А в Великобритании неизвестный сорвал самый большой джекпот в истории. Счастливчик получил £35.1 миллионов (на тот момент около 3,5 миллиардов рублей), передает издание Independent.

Сейчас личность победителя хранится в секрете. Он заберет домой £35,133,888. В его билете совпали все шесть чисел, отметила Национальная британская лотерея.

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