Суд над Улюкаевым: Материалы дела

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый по делу о получении взятки в 2 миллиона долларов, не признаёт вины.

Алексей Улюкаев

"Улюкаев не признал вины. Он отвергает факт получения взятки, а также каких-либо иных противоправных действий с его стороны", — заявил осведомлённый источник ТАСС.

По словам следователя Романа Нестерова, некоторые свидетели по делу Улюкаева могут быть переквалифицированы в подозреваемых. "Подписка о невыезде (за нее выступает защита) позволит Улюкаеву бесконтрольно общаться с фигурантами уголовного дела, а также с лицами, которые могут ими стать, я имею в виду свидетелей", — сказал следователь 10 января на заседании Басманного суда Москвы.

Он также отметил, что показания против бывшего министра дал ряд сотрудников Минэкономравзития и Росимущества. "Ряд свидетелей обвинения работают в Минэкономразвития и Росимуществе", — сказал следователь, не уточняя других деталей. Кроме того, он выразил опасения, что Улюкаев может надавить на них.

Следствие по делу бывшего министра экономического развития также располагает записями разговоров фигурантов, и для их проверки назначена фонографическая экспертиза. "Прошу приобщить к материалам дела постановление о назначении судебной фоногафической экспертизы", — сказал в суде следователь Роман Несторов.

Как сообщает РИА Новости, Алексей Улюкаев попросил Басманный суд разрешить ему прогулки, посещение врачей и допуск в дом няни его дочери.

"Если суд решит продлить меру пресечения, то прошу обратить внимание на наше ходатайство о прогулках, разрешении планового лечения, а также о расширении списка лиц, которым можно посещать квартиру. Прошу разрешить визиты няни моей шестилетней дочери", — обратился Улюкаев к судье.

Пока по решению суда в квартиру, где он отбывает домашний арест, могут заходить лишь близкие родственники, адвокаты, следователи и сотрудники ФСИН. Сообщается, что срок расследования дела экс-министра Улюкаева продлен до 15 мая.

Напомним, в ночь 15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти", законность самой сделки при этом не оспаривается.

Суд отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. Позднее президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия. Улюкаеву стал первым в современной истории федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что СК РФ продолжает активные следственные действия по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Кроме того, ведомство ведет интенсивное расследование резонансных уголовных дел о коррупции других высокопоставленных чиновников.

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