Профсоюзы высказались по предложению сделать 7 ноября праздничным днем

Инициатива "Коммунистов России" о том, чтобы сделать 7 ноября выходным днем, может быть рассмотрена на общих основаниях, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Главное, чтобы она не отменяла никакого другого выходного, отметил он.

"Мы будем рассматривать (7 ноября) среди праздников, главное, чтобы это не отменяло никакого действующего выходного дня, если будет дополнительный выходной день, ну, что ж, пусть будет", — заявил РИА Новости Шмаков.

"Любая группа людей может проявить инициативу, чтобы сделать какой-либо день выходным днем, но будет ли эта инициатива продвинута — неизвестно. Это решает правительство, но и, в частности, это утверждается на Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений — все выходные и рабочие дни там обсуждаются. Будем обсуждать", — добавил он.

Он напомнил, что существует порядок, согласно которому любая инициатива может быть рассмотрена правительством, если наберет 100 тысяч подписей в интернете.

В свою очередь в Совфеде не поддерживают возвращение годовщине Великой Октябрьской революции статуса государственного праздника. По словам первого замглавы комитета СФ по законодательству Алексея Александрова, это приведет к конфликтам в обществе, одни будут поднимать значение Октябрьской революции, а другие заявлять, что революция унесла много жизней.

Напомним, ранее "Коммунисты России" предложили сделать 7 ноября выходным днем в честь 100-летия Великой Октябрьской революции, об этом сообщил РИА Новости лидер партии Максим Сурайкин, отметив, что данная инициатива была направлена президенту РФ.

"Мы сделали обращение к президенту, в котором предлагаем в связи с празднованием столетия Великой Октябрьской революции, во-первых, подумать о том, чтобы все-таки вернуть выходной день в этот замечательный праздник, но как первый этап хотя бы в этом, в 2017 году, поскольку это год столетия, указом президента объявить 7 ноября выходным днём", - сказал агентству Сурайкин, добавив, что этот день был праздничным и выходным на протяжении почти 90 лет.

Седьмого ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года. Участники парада красноармейцев, который прошел 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1941 года в осажденной фашистами Москве, поклялись приходить каждый год в этот день на Красную площадь до тех пор, пока будет жив хоть один солдат. В последнее десятилетие каждый год 7 ноября вместе с ветеранами на Красную площадь приходят их внуки и правнуки.

Как повлияла Октябрьская революция на остальной мир? Почему в ЕС и США стоят памятники Ленину? После 1991 года "западный рай" все больше теряет привлекательность: урезаются права, меняются КЗоТы. Не связано ли это с исчезнувшим "фактором СССР"? На вопросы Pravda.Ru ответил Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО).

— Наша революция дала сигнал к созданию социального государства на Западе. Как отметил один финский профессор, "СССР создал рай для рабочих в Финляндии".

Однако я бы не стал преувеличивать советский пример как таковой. Неверно думать, что Советский Союз 8-часовым рабочим днем, признанием гражданского избирательного права для женщин, политикой эмансипации, ликвидации безграмотности дал сигналы, на которые сразу же откликнулись Европа и весь мир. Победа Октябрьской революции не привела сразу к тому, что эти лозунги где-то стали воплощаться в жизнь. Борьба за них велась трудящимися Запада и до, и после Октябрьской революции. В частности, борьба за эмансипацию, за создание пенсионной системы. И реализовать им это удалось уже после Второй мировой войны.