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Источник Правда.Ру

Профсоюзы высказались по предложению сделать 7 ноября праздничным днем

Общество

Инициатива "Коммунистов России" о том, чтобы сделать 7 ноября выходным днем, может быть рассмотрена на общих основаниях, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Главное, чтобы она не отменяла никакого другого выходного, отметил он.

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Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

"Мы будем рассматривать (7 ноября) среди праздников, главное, чтобы это не отменяло никакого действующего выходного дня, если будет дополнительный выходной день, ну, что ж, пусть будет", — заявил РИА Новости Шмаков.

"Любая группа людей может проявить инициативу, чтобы сделать какой-либо день выходным днем, но будет ли эта инициатива продвинута — неизвестно. Это решает правительство, но и, в частности, это утверждается на Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений — все выходные и рабочие дни там обсуждаются. Будем обсуждать", — добавил он.

Он напомнил, что существует порядок, согласно которому любая инициатива может быть рассмотрена правительством, если наберет 100 тысяч подписей в интернете.

В свою очередь в Совфеде не поддерживают возвращение годовщине Великой Октябрьской революции статуса государственного праздника. По словам первого замглавы комитета СФ по законодательству Алексея Александрова, это приведет к конфликтам в обществе, одни будут поднимать значение Октябрьской революции, а другие заявлять, что революция унесла много жизней.

Напомним, ранее "Коммунисты России" предложили сделать 7 ноября выходным днем в честь 100-летия Великой Октябрьской революции, об этом сообщил РИА Новости лидер партии Максим Сурайкин, отметив, что данная инициатива была направлена президенту РФ.

"Мы сделали обращение к президенту, в котором предлагаем в связи с празднованием столетия Великой Октябрьской революции, во-первых, подумать о том, чтобы все-таки вернуть выходной день в этот замечательный праздник, но как первый этап хотя бы в этом, в 2017 году, поскольку это год столетия, указом президента объявить 7 ноября выходным днём", - сказал агентству Сурайкин, добавив, что этот день был праздничным и выходным на протяжении почти 90 лет.

Седьмого ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года. Участники парада красноармейцев, который прошел 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1941 года в осажденной фашистами Москве, поклялись приходить каждый год в этот день на Красную площадь до тех пор, пока будет жив хоть один солдат. В последнее десятилетие каждый год 7 ноября вместе с ветеранами на Красную площадь приходят их внуки и правнуки.

Как повлияла Октябрьская революция на остальной мир? Почему в ЕС и США стоят памятники Ленину? После 1991 года "западный рай" все больше теряет привлекательность: урезаются права, меняются КЗоТы. Не связано ли это с исчезнувшим "фактором СССР"? На вопросы Pravda.Ru ответил Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО).

— Наша революция дала сигнал к созданию социального государства на Западе. Как отметил один финский профессор, "СССР создал рай для рабочих в Финляндии".

Однако я бы не стал преувеличивать советский пример как таковой. Неверно думать, что Советский Союз 8-часовым рабочим днем, признанием гражданского избирательного права для женщин, политикой эмансипации, ликвидации безграмотности дал сигналы, на которые сразу же откликнулись Европа и весь мир. Победа Октябрьской революции не привела сразу к тому, что эти лозунги где-то стали воплощаться в жизнь. Борьба за них велась трудящимися Запада и до, и после Октябрьской революции. В частности, борьба за эмансипацию, за создание пенсионной системы. И реализовать им это удалось уже после Второй мировой войны.

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Темы 7 ноября Просоюзы России Коммунисты России
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