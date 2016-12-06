В московском метро введен строгий дресс-код

Чтобы не пугать пассажиров, в московском метро ввели строгий дресс-код для работников. Внешний вид работников должен быть опрятным, одежда чистая и выглаженная. Женщинам запрещен дизайнерский маникюр. Особые требования к лицу — макияж должен быть неярким, без пирсинга, а волосы собраны в хвост или пучок, обязателен отказ от высоких причесок и начесов.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Также появились запреты на времяпрепровождение на рабочем месте. По новым правилам, труженицам подземки нельзя на рабочем месте пользоваться интернетом, читать книги и газеты, а из литературы допускаются лишь технические пособия, пишет Life. ru.

Также в метро нельзя употреблять наркотики, алкоголь и психотропы. Под строгим запретом и курение.

За нарушение введенных запретов, например, за начес на голове, последуют дисциплинарные наказания.

Кстати, в прошлом году в метрополитене был разработан дресс-код для мужчин. Он запрещает сотрудникам подземки носить усы и бороды.

Из аксессуаров мужчинам разрешается иметь только часы и обручальные кольца, а длина их волос не должна превышать 5 сантиметров. Кроме того, под запретом оказались татуировки, которые сотрудникам на работе нужно прятать под одеждой.

За мятую одежду или несбритые бороды, как писали в СМИ, работников метро грозились депремировать. Правда, позже эту информацию опровергли. Внешний вид на понижение зарплаты не повлияет, уверили в метрополитене, но, если сотрудник будет всегда исполнять эти правила, это может стать одним из оснований для повышения по службе.

Кстати, первоначально дресс-код ввели только для работников службы безопасности. Делалось это из тех соображений, что нейтрально и опрятно выглядящий человек должен вызывать больше доверия у пассажиров

А предпосылкой стали жалобы москвичей. В пресс-службе московского метрополитена отметили, что с тех пор, как начала работать служба безопасности метро, люди начали обращаться с жалобами на внешний вид ее сотрудников. Так, жаловались на то, что работники ходят на службу в сандалиях, тапочках или в спортивной одежде.

Как писала Правда.Ру, несколько лет назад с подачи протоиерея Всеволода Чаплина тема дресс-кода в нашей стране стала одной из самых популярных. Однако не только в России остро стоит вопрос "Что надеть?" - в Европе бурно обсуждали сорокатрехстраничную памятку одного из швейцарских банков, в которой сотрудникам подробно расписываются требования к внешнему виду. Вплоть до нижнего белья. Читайте в материале: Какое белье выбрать? Решит работодатель.