Профессор Вестминстера: Если студент туповат - он сам в этом виноват

Выпускник Оксфорда требует от университета 1 млн фунтов стерлингов из-за неудачной карьеры. Как сообщает The Guardian, по мнению истца, во всем виноваты преподаватели, которые были "плохими и скучными" и "редко появлялись на занятиях".

Мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился приглашенный профессор Вестминстерского университета Дмитрий Гололобов.

— Где грань между "плохо учили", "плохо понял", "пошел учиться не тому" и "а почему вуз-то ответственен, если нет распределения"?

— На мой взгляд, университет не понесёт абсолютно никакой ответственности и случай больше носит пиаровско-анекдотический характер. Во-первых, студент поступил и учился в университете высокого уровня с соответствующими требованиям к студентам и их возможностям к самостоятельно работе и освоению материла.

Во-вторых, любой университет предоставляет несколько "систем" для неуспевающих студентов от индивидуальных преподавателей до помощи специальных студенческих обществ, систему текущих жалоб на качество преподавания и так далее. Использовал ли это все истец? На 99% — нет.

Таким образом, его неуспешность — результат его собственной небрежности. Также непонятно, как его обучение истории связано с карьерой в праве и как на это могли повлиять оценки — налицо проблема с "причинностью".

Британские юристы также сходятся во мнении, что претензии истца о том, что он не стал выдающимся коммерческим барристером — чепуха. Ничто не препятствовало ему стать хорошим коммерческим юристом или стать адвокатом высокого уровня без отличных оценок.

— Интересно, каковы перспективы прецедента? Возможен перенос такой постстуденческой инициативы к нам?

— Иски о ненадлежащем качестве образовательных услуг возможны, но иски о неудачной карьере, учитывая вклад самого истца и невозможность установления причины крайне маловероятны (что не исключает их появление для пиара).

Отметим, сейчас в России почти каждый третий выпускник не может найти себе применение и работает не по специальности. Для решения этой проблемы предлагается создать в Минобрнауки комиссию по снижению безработицы среди выпускников.

Ключевые потребности на рынке труда по стране: 20% от общих потребностей экономики — это строительные специальности, 13% — обрабатывающих производство, 12% — услуги населению. Самыми же невостребованными, по ее данным, оказались экономисты, юристы, инженеры, переводчики и режиссеры.

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