Жители Петербурга заметили на небе три солнца

Жители Петербурга выкладывают в сеть фото необычного небесного явления — трех солнц. Именно столько светил озарило петербургское небо морозным утром 5 января.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург ВКонтакте

Такое природное явление называется Гало, а если быть точнее, это его разновидность — паргелий. Природный феномен образуется в основном из-за насыщения перистых облаков ледяными кристалликами. А еще паргелий — "родственник" радуги. Не зря многие горожане, поднявшие головы кверху, заметили в небе именно разноцветную дугу.

Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5-10 км в верхних слоях тропосферы. Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу. Наиболее яркими и полноцветными бывают паргелии и зенитная дуга, менее яркими — касательные малого и большого гало.

Иногда в морозную погоду гало образуется кристаллами очень близко к земной поверхности. В этом случае кристаллы напоминают сияющие драгоценные камни (т. н. алмазная пыль), а нижняя часть гало может быть видна на фоне окружающего пейзажа, если Солнце находится достаточно низко над горизонтом.

По приметам, в которые твердо верили предки, три солнца в небе — к похолоданию. Морозы обещают не только народные приметы, об аномальных холодах говорят и синоптики. Как сообщала Правда.Ру, крепкие морозы установятся в России в ближайшие дни. Температура воздуха опустится до -29 градусов. Аномальные морозы уже стоят в Тверской, Псковской, Вологодской, Нижегородской и других областях. Столбик термометра опускается ниже 30 градусов со знаком минус.

Самой студеной станет ночь перед Рождеством. В московском регионе, к примеру, похолодает до минус 26, местами — до минус 29, а в Костромской области будет и минус 30.

К слову, эта зима будет самой холодной во всех странах планеты. Самые сильные морозы ожидаются в январе-феврале. Сильнее всего не повезет европейским государствам, где зима будет не только очень суровая, но и длительная. Весна в этом году не придет долго. Температура поднимется до весенней нормы лишь в начале апреля.