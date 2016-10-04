Вместо тюрьмы россиян будут направлять на принудительные работы

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко сообщил, что с 2017 года в России планируют применять новый вид уголовного наказания.

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Как передает ТАСС, принудительные работы станут ещё одной альтернативой лишению свободы. "Осуждённые, которых направят в исправительные центры, будут жить обычной жизнью, но не смогут выбрать себе работу или сменить её без разрешении администрации", — пояснил Максименко.

Первые четыре центра и семь участков ФСИН откроет 1 января следующего года. Они смогут принять около 900 осуждённых.

Ранее Правда.Ру, что в России начала действовать система вывода из-под уголовной ответственности неопасных для общества лиц. Поправки в Уголовный кодекс инициировал Верховный суд. Теперь за мелкие преступления можно освобождать людей от уголовной ответственности, заменяя ее более легкими наказаниями. Причем, смягчающий закон имеет обратную силу — можно пересматривать прежние дела и отменять приговоры.

В середине июля вступили в силу поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые активно продвигал в том числе председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев. Суды уже начали выносить первые гуманные приговоры по новым законам. Ведь примерно на половину судимых россиян уголовные дела были возбуждены именно за мелкие преступления.

Наличие судимости доставляет людям много проблем в повседневной жизни, особенно при трудоустройстве, оформлении кредита и выезде за границу. Теперь повышен порог мелких хищений. Гражданам, укравшим незначительные суммы, как и раньше, грозит штраф, арест до 15 суток или обязательные работы, но судимости у них не будет. Судебная практика по таким делам уже нарабатывается.

Из УК в КоАП также переведены статьи о побоях и неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. К тому же осужденные по этим статьям имеют право на пересмотр приговора. В отношении гуманизации закон имеет обратную силу.

Хотя большинство из них не сидят в колониях, а отбывают исправительные работы или имеют условный срок, Федеральная служба исполнения наказаний рассылает им уведомления о возможности подать заявление о пересмотре приговора. И вероятнее всего, он будет смягчен, согласно новому законодательству.

Важный пункт либерализации: судья может закрыть уголовное дело, ограничившись штрафом нарушителя, если он впервые совершил нетяжкое преступление. Для этого обвиняемый должен раскаяться и возместить нанесенный ущерб. Специалисты указывают, что здесь могут возникнуть некоторые расхождения в трактовке. Нужно будет посмотреть, как это будет работать на практике.

В целом в обществе и профессиональных сообществах юристов отношение к этой либерализации положительное. Применение новых норм только началось, поэтому делать окончательные выводы и долговременные прогнозы пока рано.

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