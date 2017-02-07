Найдена самая "прожорливая" черная дыра во Вселенной

В созвездии Девы обнаружили черную дыру, которая вот уже 11 лет поглощает рекордные количества материи. Это в 10 раз больше типичной длины "обеда" таких объектов, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Дачен Лин (Dacheng Lin) из университета Нью-Гемпшира в Дареме (США) рассказала, что его команда открыла одну из самых необычных черных дыр фактически случайно, наблюдая за скоплением галактик NGC 5813 в созвездии Девы, удаленном от нас на несколько миллиардов световых лет.

Необычно высокая яркость черной дыры, которую ученые увидели на снимках прошлого года, заинтересовала их, и они обратились к архивам наблюдений, чтобы определить, когда начался ее текущий "обед". К их большому удивлению, черная дыра была активной и в 2011, и в 2008, и даже в 2006 году. Первые признаки активности, если верить снимкам с "Чандры", появились в апреле 2005 года, когда яркость SDSS J1500+ 0154 резко выросла и она стала заметной в рентгене, передает РИА Новости.

Таким образом, можно сказать, что черная дыра в центре SDSS J1500+ 0154 "обедает" уже более 11 лет, поедая останки разорванной ею звезды. Что самое интересное, "аппетиты" черной дыры стабильно выше так называемого предела Эддингтона — количества материи, которую может поглотить черная дыра, прежде чем начнет "выплевывать" звездную "пищу".

До этого была найдена черная дыра, которая нарушает законы физики. Фото необычно легкой черной дыры в центре небольшой галактики в созвездии Девы получила орбитальная обсерватория "Хаббл". От других эту черную дыру отличает невозможно высокая яркость нарушающая представления человечества о поведении и устройстве подобных объектов. сообщает сайт космического телескопа.

Черная дыра, обитающая в центре RX J1140.1+0307, обладает относительно небольшим весом — она является одной из самых "легких" сверхмассивных черных дыр, найденных в далеких галактиках за последние десятилетия. Многие астрономы даже относят ее к другому классу объектов — так называемым черным дырам промежуточной массы, которые сегодня ученые считают "потерянным звеном" эволюции галактик.

По этой причине ученые активно следят за данным "звездным мегаполисом", наблюдая за активностью черной дыры при помощи оптических, рентгеновских и радиотелескопов. Последние наблюдения за RX J1140.1+0307 раскрыли удивительную вещь — яркость черной дыры в данной галактике на порядки выше того, что предсказывает теория, и ее невозможно объяснить при помощи текущих представлений об устройстве черных дыр и их роли в жизни галактик.

Как ранее сообщала Правда.Ру, ученым стало известно, как черная дыра в центре Млечного Пути поглощает вещество звезд и межзвездный газ.

Как пишет "EurekAlert!", черная дыра, находящаяся в ядре нашей галактики и называемая "Стрельцом А", массивна, как четыре миллиона Солнц, но диск плазмы вокруг нее излучает гораздо меньше энергии.

Американские астрономы изучили природу сверхгорячего аккреционного диска "Стрельца А" и установили, что вещество, из которого он состоит, обладает высокой температурой и достаточно рассеянно, чтобы траектории протонов и электронов редко пересекались. По словам ученых, это и отличает данную черную дыру от других подобных объектов.

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