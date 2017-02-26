Ученые: соцсети помогают памяти человека сохранять важные воспоминания

На основные нейрофизиологические принципы работы системы памяти оказывает влияние тотальная информатизация, окружающая сегодня человечество. Именно поэтому, утверждает сотрудник Колледжа экологии человека при Пекинском университете (Китай) Ци Ван, социальные сети способствуют длительному хранению важных воспоминаний.

Сегодня на смену дневникам, изобретенным людьми сотни лет назад, приходят социальные сети, где и записываются важные события из жизни пользователей.

Социальные сервисы, например, Facebook, Twitter, Instagram и прочие подобные сайты, позволяют людям не только сохранять и упорядочивать воспоминания, но и делиться ими с близкими — последнее, как отмечают ученые, выгодно отличает соцсети от традиционных дневников.

Китайские исследователи подтвердили свои предположения о высокой степени воздействия соцсетей на память при помощи специального эксперимента, в рамках которого просили студентов-добровольцев вести блоги в социальных сетях особым образом.

Конкретные механизмы корреляции соцсетей и памяти только начинают изучаться, говорят ученые, которые планируют провести детальное исследование этого вопроса.

Однако не все так радужно. Как рассказывала "Правда.Ру", социальные сети — это еще и отличный инструмент для манипулирования пользователями. О механизме этого процесса стало понятно из одного эксперимента, проведенного пару лет назад администрацией Facebook.

Анализ новостной ленты избранного количества пользователей — около 700 тысяч — тогда показал, что появление в ней позитивных постов от друзей вызывает у некоторых депрессию и негативные эмоции.

Для этого специалисты фильтровали эмоционально окрашенные посты, показывая разным людям минимальное количество чего-то позитивного или, наоборот, неприятного.

Узнав об этом, большинство пользователей Facebook возмутились, что аналитики манипулировали эмоциями ничего не подозревавших подписчиков соцсети. Для участия в подобного рода психологических экспериментах, по мнению многих, необходимо получать особое разрешение, хотя, по большому счету, пользователь дает его администрации, соглашаясь с первоначальными условиями регистрации.