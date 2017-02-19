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Источник Правда.Ру

НЛО столкнулся с Солнцем

Наука и техника

Аппарату SOHO удалось сделать уникальные снимки, сообщают западные СМИ. Специальные камеры зафиксировали огромный НЛО, который столкнулся с Солнцем.

По заверениям экспертов, НЛО мчался на огромной скорости возле звезды Объект был гигантского размера и столкнулся с ее поверхностью, из-за чего возникла сильная световая вспышка. На снимках специалисты рассмотрели прозрачные объекты в виде колец. По одной из версий, пришельцы могут использовать корабли для того, чтобы "заправляться" энергией. А уфологи NASA высказали предположение, что корабль может быть живым существом. Специалисты продолжают исследовать снимки.

Кроме того, появилась информация о том, частички двух лун планеты Марс начали формировать кольца, отмечают в издании New Scientist. Через несколько миллионов лет Фобос распадется и станет частью плотного кольца. Кольца Марса будут похожи на кольца Сатурна.

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