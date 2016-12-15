Отечественным разработчикам ПО советуют больше внимания уделять России

Российские разработчики программного обеспечения должны ориентироваться на российский рынок, а не на западный. Об этом в четверг на пресс-конференции в Москве заявил директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин.

"В прошлом году были нормативные изменения, которые коснулись импортозамещения, и сегодня мы видим их реализацию. Мы видим, что возможно создать качественный отечественный софт и использовать российское ПО. Я думаю, что нашим разработчикам стоит ориентироваться на российский рынок. В то время как многие разработчики пока что ориентируются на зарубежные рынки", — сказал Щельцин на пресс-конференции "IT-конкуренция. Место российских компаний на мировом рынке", прошедшей в офисе Национальной службы новостей.

С тем, что отечественные IT-компании не уступают западным, согласен директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин. А потому попытки давления на российских разработчиков ПО происходят все чаще, полагает эксперт.

Он напомнил о недавней истории с запретом на использование шрифта Times New Roman одной из российских компаний.

"Я считаю, что мы доросли до уровня развития западных компаний. Наши фирмы стали ощутимыми на мировом рынке. С этого момента их пытаются погасить всеми возможными способами. Ситуация с запретом Times New Roman мне кажется комичной. И мне кажется, что они (западные компании — прим.) не ожидали, что мы сможем справиться с этой проблемой так быстро. Были быстро найдены аналоги шрифтов, и на их создание ушло меньше года. В ответ на запрет Times New Roman, который используется везде и всеми, мы сделали свои версии шрифтов", — отметил Завалишин.

По его мнению, в настоящий момент в России нет механизма, который позволял бы активно продвигать отечественный софт.

"Формально софт, разработанный по заказу государства, и является государственным. Понятно, что для развития и продвижения его на рынке, им должна владеть коммерческая компания. Его нужно передавать в руки коммерческого владельца. А механизма такой передачи у нас нет. Если передавать продукт в руки частной компании не полностью, она будет не заинтересована в его развитии. И это большая проблема", — сказал Дмитрий Завалишин.

Стоит отметить, что российские разработчики все чаще сталкиваются с примерами недобросовестной конкуренции со стороны западных IT-компаний. Об истории со шрифтом Times New Roman уже было сказано выше.

На прошлой неделе стало известно, что Федеральная антимонопольная служба инициировала разбирательство в отношении Microsoft по жалобе "Лаборатории Касперского".

Американскую компанию подозревают в злоупотреблении доминирующим положением на рынке программного обеспечения. В частности, операционных систем для персональных компьютеров. Дело в отношении корпорации возбуждено в соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

В частности, как отметили в ФАС, Microsoft радикально сократила время для адаптации антивирусного программного обеспечения сторонних разработчиков в отношении операционной системы Windows 10 — а именно, с 2 месяцев до 6 календарных дней. Чем поставила сторонних разработчиков в невыгодные условия, поскольку отныне у них значительно меньше времени для адаптации ПО и выпуска версий продукта, совместимых с операционной системой.

"Когда мы видим, что крупные корпорации дома ведут себя одним образом, у них все чинно, чисто прибрано, а потом начинают поучать нас, россиян, как надо жить, какие мы грязные, как надо нос вытирать, это недопустимо. А сами что делают? Они — практики, которые судами запрещены. Они принесли на нашу территорию, но мы точно не банановая республика и можем хорошее от плохого отличить", — заявил ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.