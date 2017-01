Ученые узнали, кто был первым - динозавр или яйцо

Детеныши древних "ящеров ужаса" динозавров проводили внутри яиц довольно длительное время, появляясь на свет через 3-6 месяцев после оплодотворения зародыша.

Об этом в статье, опубликованной в журнале PNAS, рассказывает Грегори Эпиксон из университета Флорида в Таллахасси (США).

По его словам, самая большая и старая из тайн динозавров заключалась в том, что мы ничего не знали о развитии их зародышей. "Инкубировались ли их яйца так же медленно, как и кладки их ближайших родичей, крокодилов и ящериц, или же они были больше похоже на своих современных потомков, птиц, чьи яйца развиваются очень быстро", - заявил исследователь.

До недавнего времени ученым были известны лишь единичные примеры окаменелых яиц динозавров и фрагменты их скорлупок, однако в последние 20 лет картина кардинально поменялась. Палеонтологи нашли сразу несколько "кладбищ яиц" на севере Китая и в монгольской части пустыни Гоби, и десятки яиц крупнейших динозавров Земли в Аргентине. Благодаря им мы знаем, что некоторые динозавры были теплокровными существами, высиживающими яйца примерно так же, как это делают современные птицы.

Раскрыть еще одну тайну из первых дней жизни этих древних рептилий Эриксону и его коллегам помогли необычные яйца протоцератопсов (Protoceratops andrewsi) и гипархозавров (Hypacrosaurus stebingeri), недавно найденные в Монголии.

В этих яйцах, как рассказывает ученый, сохранилась очень редкая и крайне интересная вещь - миниатюрные эмбриональные зубы. Эти зубы, по словам Эриксона, можно считать своеобразным аналогом "годичных колец" деревьев, так как они растут послойно, формируя по одному новому слою каждый день. Соответственно, если разрезать такой "первичный зуб" и подсчитать число слоев, можно узнать, как долго тот или иной зародыш провел в утробе матери или в яйце.

Руководствуясь этим соображением, Эриксон и его коллеги препарировали несколько зубов в найденных ими яйцах птицетазовых динозавров. Как оказалось, динозавры были больше похожи на крокодилов в данном отношении, чем на птиц - детеныши протоцератопсов проводили в среднем около трех месяцев в яйце, а гипархозавров - примерно полгода.

Если бы было справедливо обратное, то детеныши динозавров должны были вылупляться через 45-80 дней, а не три месяца или полгода. С другой стороны, динозавры все же развивались чуть быстрее, чем ящерицы и крокодилы - они появлялись на свет, как показывают расчеты на базе аналогичных "дневных слоев" в зубах зародышей рептилий, на 17% быстрее их.

Как полагают ученые, медленное развитие зародыша и необходимость долго высиживать яйца могла послужить одной из главных причин вымирания динозавров после падения астероида на полуостров Юкатан 65,5 миллиона лет назад. В свою очередь, предки птиц, чьи яйца развивались в разы быстрее, смогли выжить, так как им приходилось проводить меньше времени на гнезде, чем их более крупным и медленным сородичам, и меньше рисковать своей жизнью при выращивании потомства.

На протяжении полутора сотен лет палеонтологов не перестает интересовать вопрос, на который нет точного ответа: почему же вымерли динозавры? Теорий существует великое множество, но точно причину установить не смог пока никто.

Одной из теорий, объясняющей исчезновение древних реликтовых, указывает на удар Чиксулубского метеорита, о котором в своем материале в Правде.Ру рассказывала обозреватель Ирина Шлионская. Примерно в то же время, когда, по мнению палеонтологов, закончилось время динозавров, в Землю врезался гигантский метеорит диаметром около десяти километров, что стало причиной образования кратера Чиксулуб на полуострове Юкатан в Мексике.

Исследования, которые провели американские ученые, дало возможность предполагать, что удару метеорита предшествовал постепенный «закат» ящеров, продлившийся не менее 40 миллионов лет. Новое исследование представлено в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые выяснили, что за 24 миллиона лет до Чиксулуба виды динозавров вымирали быстрее, чем возникали новые. Среди некоторых групп этот процесс начался еще за 48-53 миллиона лет до катастрофы.