Российская армия удивит новейшими разработками

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что новая государственная программа вооружения до 2025 года предполагает разработку высокоточного оружия следующего поколения и его поставку в Вооруженные силы России. Об этом сообщает РИА Новости.

mil.ru

"Новая государственная программа вооружения до 2025 года потребует достаточно серьезных усилий, потому что актуальными становятся системы высокоточного оружия следующего поколения, которые предполагают полную автономность функционирования средств поражения и наличие эффективной системы информационного обеспечения", — сказал Борисов на конференции, посвященной проблемам создания и применения систем высокоточного оружия.

По его словам, на данный момент перед оборонно-промышленным комплексом стоят задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, по проведению всесторонней модернизации, переоснащению войск новыми средствами и образцами вооружения и военной техники, а также созданию современных перспективных образцов вооружения, которые обеспечат превосходство над любым противником.

Как сообщил замминистра обороны, применение таких систем, в первую очередь, отразится на управлении войсками и сокращении времени на принятие решения. "В свете проводимой антитеррористической операции в САР, а также возможности возникновения других региональных конфликтов, с уверенностью можно сказать, что выиграет тот, кто раньше примет решение, чтобы отразить ту или иную опасность или агрессию", — отметил Юрий Борисов.

По его словам, этому способствуют и современные датчики, днем и ночью в любую погоду переедающие достоверную информацию, и современные каналы связи, которые в реальном масштабе времени должны доставить информацию до пункта принятия решения. "Это также и вычислительные средства, имеющие запас вычислительных ресурсов для обработки и принятия решения, и высокоточное оружие, работающее по принципу "выстрелил — забыл", — заключил Борисов.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что "вооруженные силы России получили отдельные образцы лазерного оружия". По словам Юрия Борисова, это не экспериментальные, а уже "боевые" образцы лазерного оружия, которые уже приняты на вооружение российской армией.

"Это не экзотика, не экспериментальные, опытные образцы - мы уже приняли на вооружение отдельные образцы лазерного оружия. Оружие на новых физических принципах сегодня стало реальностью. Сами технологии существовали и раньше, однако только сейчас они начинают применяться в вооружении",- намекнул генерал на источники технологий, имея в виду разработанные еще в СССР и модернизированные системы", - сообщил Борисов.

"Подобное высокотехнологичное оружие во многом определит облик российской армии в соответствии с новой государственной программой вооружений до 2025 года", - отметил представитель минобороны.

Отметим, западные эксперты считают, что возможности армии РФ стали неожиданностью для всего мира и говорят о потрясающе проведенной модернизации.

Как отмечает Business Insider, "российская армия оказалась намного мощнее, чем все думали". Издание опубликовало видео с кадрами операции ВКС России в Сирии и сделало вывод об успешной модернизации российской армии.

По словам издания, продемонстрировать её эффективность всему миру позволила операция ВКС РФ в Сирии. Сирийская кампания позволила России испытать новые военные самолёты, которые прежде никогда не были в боевых условиях, отмечают эксперты.

А также запустить крылатые ракеты из акватории Каспийского моря, которые могут преодолеть расстояние в более чем 1,5 тыс. километров. "Это даже больше, чем могут преодолеть американские аналоги", - сообщает Business Insider.

"Это поразительно эффективное оружие", - приводят слова Майкла Кофмана из Института Кеннана в Вашингтоне. "Эти успехи показывают, что президенту России Владимиру Путину удалось модернизировать армию, которая, как многие считали, на годы отстала от западных образцов", - заключает издание.

Десятилетия подряд западные военные чиновники со снисходительностью говорили о российских военных возможностях, называя стратегию и военное оснащение России "устаревшим", российские ВВС - "более тупыми, чем умными", а флот - "скорее ржавый, чем способный к действиям". Однако то, что продемонстрировала Россия в Сирии, привело Запад в шок.

Истребители российских ВКС нередко совершали больше вылетов в день, чем международная коалиция во главе с США за месяц. Запущенные Россией крылатые ракеты, преодолевшие расстояние в 900 миль от Каспийского моря до Сирии и поразившие заданные цели, пишет Independent.

Ослабшая в 90-ые и списанная со счетов Россия демонстрирует свой флаг в небе и море, у стран НАТО, рядом с США. Это бесит, какого черта?!",- с такими цитатами офицеров ВВС США выходили СМИ. Американские военные добавляли "Когда мы говорим, что вы летаете "не там", мы недовольны тем, что вы вообще смеете летать и делаете это демонстративно. Мы, как хозяева неба и моря, злимся если кто-то оспаривает наше право на доминирование"

Также американский военный эксперт Тайлер Рогоуэй на страницах Foxtrot Alpha"приговорил" США и НАТО к поражению в случае войны с Россией неядерными средствами. Он признал, что "рухнувшая в 90-ые годы на мировое дно Россия теперь может защитить свои границы, открыть несколько фронтов в разных направлениях и имеет ресурсы для "гибридной войны". Кроме того, эксперты Пентагона крайне недовольны развитием Россией противоспутниковых систем и гиперзвукового оружия - сравнивающего РФ и США в "глобальном мгновенном ударе".

По мнению военных и специалистов, все вместе это делает Москву "неуязвимой для НАТО" - способной отразить превентивный (!) удар по России "в случае необходимости демократизации и защиты мира".

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