Путин о губернаторах: Иногда нужно менять элиту

В ходе большой пресс-конференции Владимиру Путину был задан вопрос о том, почему он расставляет на постах близких ему людей.

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Это значит то, что лидер не доверяет корпусу губернаторов? Он так обкатывает своих ставленников? Эта практика в дальнейшем сохранится, поинтересовался у главы государства журналист "Комсомольской правды".

В ответ президент отметил, что в пример были приведены лишь трое глав регионов из 85 губернаторов. А в абсолютном большинстве работают люди их самих регионов, и власть доверяет местным кадрам. Но иногда нужно менять элиты, вливать свежую кровь, отметил Путин.

Это молодые, перспективные руководители. Критерий отбора - их личные и деловые качества, и их перспективы зависят от них самих.

Президент России Владимир Путин проводит 23 декабря большую пресс-конференцию. В этом году побит очередной рекорд - на мероприятие аккредитовалось 1437 журналистов.

Количество участников большой пресс-конференции Путина растет с каждым годом. Так, на первую пресс-конференцию в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, в 2002 и 2003 годах - свыше 700, в 2004 году - около 750, в 2007 году - 1132, в 2008 году - 1364, в 2013 - 1327, в 2014 - 1259, в 2015 - 1392.