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Источник Правда.Ру

Движение "Россия выбирает" не нашло серьезных проблем на выборах

Политика

Выборы в Госдуму 18 сентября прошли в рамках правового поля. Об этом в среду заявила сопредседатель движения наблюдателей "Россия выбирает" Елена Бабченкова.

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"Уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что выборы в Госдуму седьмого созыва прошли в рамках правового поля, и те нарушения, которые были нами зафиксированы, никак не влияют на результат волеизъявления", - подчеркнула она.

По словам Бабченковой, "через разные каналы" движение получило в общей сложности 246 сообщений о возможных нарушениях, сообщает ТАСС. Она отметила, что каждое их этих сообщений проверялось юристами и "подтвердилась только часть сообщений о нарушениях, причем меньшая часть".

В свою очередь, сопредседатель движения Александр Закускин отметил, что наблюдение за выборами осуществляли около 3,5 тысяч наблюдателей "по всей стране".

В единый день голосования 18 сентября в России прошло более 5,3 тысяч выборов разного уровня. Были избраны 450 депутатов Госдумы, семь главы российских регионов, депутаты 39 законодательных собраний субъектов РФ. Всего было замещено более 39,5 тысяч мандатов.

Победу на выборах в Госдуму одержала "Единая Россия", представители которой получат в нижней палате парламента - по предварительным данным - 343 мандата.

Темы наблюдатели выборы в Госдуму
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