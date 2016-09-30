Камера ГИБДД "поймала" в Орле "сверхзвуковой автомобиль"

В Орле средства автоматической фиксации нарушений ПДД показали, что Ford Focus мчался со скоростью 1418 километров в час. Отметим, скорость звука составляет более 340 метров в секунду.

Кадр из фильма Такси-3. Скриншот с Youtube

Как сообщает Генпрокуратура России, случай с автомобилем Ford Focus — это пример технических ошибок в работе комплексов.

По данным НТВ, сообщения о технических ошибках поступают все чаще, допускаемых комплексами видеофиксации, а полученные недостоверные данные трактуются как нарушения правил дорожного движения.

Так в Татарстане дорожная камера посчитала, что Hyundai, перевозимый эвакуатором, на 22 километра превысил разрешенную скорость. Также в житель Уфы получил штраф за нарушение, которого не совершал.

В связи с необоснованной чередой штрафов в Москве пришлось ограничить работу некоторых комплексов видеофиксации. Так жителям столицы грозило наказание за пересечение сплошной полосы разметки тенью автомобиля, штраф за блики фар и превышение скорости припаркованной машиной. Штрафы из-за сбоев в системе были отменены.

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