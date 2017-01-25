Лабрадор спас тонущую собаку из бурной реки. ВИДЕО

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как один пес помогает другому выбраться из реки на берег.

Как сообщает РИА Новости, случай произошел в аргентинской провинции Кордова. Хозяин прогуливался с двумя лабрадорами и бросил палку одному из питомцев, но та случайно упала в реку. Черный пес бросился в воду и схватил палку, но внезапно его начало уносить потоком.

Несколько секунд собака безуспешно пыталась выбраться. Но второй лабрадор сумел вытащить товарища, когда пес проплывал мимо каменистого берега.

Напомним, ранее Pravda.Ru писала, как собака спасла потерявшегося в горах мальчика, согревая его и находя для него воду. 14-летний мальчик Жан Эриберто Тревино отдыхал в детском лагере и отправился со своими товарищами в поход по мексиканским горам. В результате мальчик заблудился — он отстал от группы, упал с небольшого обрыва и сильно повредил ногу. Нормально передвигаться ребенок уже не мог.

То, что мальчик попал в беду, заметил лабрадор по кличке Макс. Он примчался на помощь к Жану и практически двое суток заботился о мальчике. Пес согревал его ночью, чтобы тот не замерз, находил для него воду в лужах, из которых им вместе приходилось пить.

Как сообщало издание Metro, найти пропавших удалось лишь через 44 часа. Позже сам школьник рассказывал, что ему не было страшно, потому что с ним все это время был Макс. Спасатели также отметили, что, если бы не лабрадор, неизвестно чем кончилась бы эта история для мальчика.

Конечно же, Жан хотел взять своего спасителя к себе домой, но оказалось, что у Макса уже есть хозяева.

История знает много случаев, когда собаки спасали людей. Несколько лет назад в Полтаве бездомная собака спасла жизнь молодой девушке, которую отвезли в лес и бросили умирать после ДТП.

20-летняя студентка шла на учебу, когда ее сбил автомобиль. Девушка получила серьезнейшие травмы и потеряла сознание. Водитель машины, видимо, решил, что пострадавшая скончалась, загрузил "тело" в автомобиль и повез в лес. Мужчина завез девушку подальше в чащу и бросил. Когда ее нашли, на улице было очень холодно. От неминуемой смерти от травм и переохлаждения студентку спас пес, который прибился к девушке. Собака все это время согревала потерпевшую и не давала ей замерзнуть.

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