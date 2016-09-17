Футболист итальянского клуба "Кьево" спас женщину

Футболист Риккардо Меджорини из итальянского клуба "Кьево" на днях защитил незнакомую женщину от преступника. Об этом сообщает портал Football Italia.

По информации издания, инцидент произошел ночью. Меджорини разбудили крики на улице возле его дома в Вероне. В окно спортсмен увидел как неизвестный мужчина напал на женщину. 31-летний футболист выбежал на улицу и задержал преступника до приезда полиции.

За "Кьево" форвард играет с 2014 года, в текущем сезоне он провел за клуб 4 игры, в которых отметился одним забитым мячом.

Напомним, в июле двое подростков в Луганске своими силами задержали 40-летнего грабителя на месте преступления и передали полиции. Парням по 12 лет. Подростки обратили внимание на крики женщины, на которую напал мужчина и сорвал с шеи золотую цепочку. Они бросились в погоню за убегающим злоумышленником. Один из ребят оказался быстрее и, догнав грабителя, сумел повалить его. Совместными усилиями подростки скрутили мужчину и дождались приезда наряда полиции.

"Что самое главное в этой истории - ребятам по 12 лет. Они еще совсем дети. В такой ситуации не каждый взрослый оперативно отреагирует и начнет что-то предпринимать, а тут дети не побоялись и смогли предотвратить преступление. К тому же, задержанный уже имел одну судимость", - прокомментировали случай в местном отделении МВД.

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