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Источник Правда.Ру

Ученые выяснили, как защитить сердце от постоянного стресса

Здоровье

Необычный антистрессовый механизм, который можно использовать для защиты от сердечной недостаточности, нашли в клетках сердечной мышцы российские генетики и биологи.

Ученые выяснили, как защитить сердце от постоянного стресса
Фото: Fotodom.ru/DP

"Мы обнаружили, что альфа-2-адренорецепторы присутствуют не только в симпатических нейронах, но и на внешней мембране мышечных клеток сердца. Включение этих рецепторов, даже без участия нервной системы, защищает сердце от перегрузок при симпатическом стрессе", — заявил Алексей Алексеев из Института теоретической и экспериментальной биофизики в Пущино.

Как сообщает РИА Новости, результаты исследования Алексеева и его коллег опубликованы в Journal of Molecular and Cellular Cardiology. По мнению ученых, стресс является сложной физиологической реакцией организма на опасность, которая готовит его к "сражению" за жизнь. Обычно такая реакция помогает животным выживать, однако в случае со здоровьем человека она становится вредной для здоровья, приводит к гормональной перегрузке сердца и других органов, постоянно находящихся в состоянии "чрезвычайного положения".

Данная перегрузка повышает вероятность развития патологий, в том числе сердечной недостаточности. по словам биологов, организм не справляется со снабжением органов кровью и выделяет еще больше гормонов, заставляющих сердце активнее сокращаться и расти в размерах. Исследователи обнаружили, что данную реакцию можно подавить, воздействуя на особые рецепторы на нервных клетках, управляющих работой сердечной мышцы.

Экспериментируя с культурами мышечных клеток в пробирке, генетики проверили гипотезу. Оказалось, что прямая стимуляция так называемых альфа-2-адренорецепторов на поверхности сердечных клеток заставляет их слабее реагировать на адреналин и норадреналин, защищая их от стресса. Результаты были подтверждены во время опытов на крысах, генетически предрасположенных к развитию повышенного давления.

Ранее японские ученые с помощью индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток) смогли частично восстановить сердечную функцию у обезьян, перенесших инфаркт миокарда. Материалы исследования опубликованы в научном журнале Nature.

Группа ученых под руководством профессора Института биомедицины при Университете Синсю Юдзи Сибы, использовали iPS-клетки, полученные из кожных тканей макак-крабоедов, которые были преобразованы в мышечные клетки сердца — кардиомиоциты, которые и были введены в сердца других пяти обезьян того же вида, перенесших инфаркт миокарда. В течение 3 месяцев пересаженные клетки прижились в мышечной ткани и сердечная функция обезьян улучшилась на 5-10%.

Между тем, еще остаются нерешенными ряд проблем, возникающих при пересадке iPS-клеток. Есть вероятность отторжения тканей, возможность развития раковых опухолей и нарушение сердечного ритма.

По словам ученых, в дальнейшем необходимо также решить вопрос возможного развития аритмии после трансплантации клеток в сердечные ткани. Исследователи не исключают того, что в будущем возможно применение этой методики и для человека.

Отметим, при определенном химическом воздействии iPS-клетки способны становиться клетками любого типа, что теоретически позволяет выращивать ткани для разных органов.

Причиной инфаркта миокарда считается закупорка основных артерий, ведущих к сердцу (тромбоз). По словам американских исследователей, женщины умирают от них гораздо чаще, чем мужчины. По словам ученых, это связано с тем, что у женщин болезни сердца хуже диагностируются и плохо поддаются лечению.

В материале, опубликованном в журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation сообщается, что у женщин чаще инфаркт возникает из-за повреждения коронарных артерий. А при инфаркте могут проявляться кроме боли в области спины и атипичные симптомы, такие как удушье, рвота и боль в спине.

Ранее Pravda. Ru писала, риск инфаркта в старости можно заметно снизить, прибегая к самыми простыми физическими упражнениями каждый день. Об этом заявили канадские кардиологи в статье, опубликованной в Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention.

"Это хорошая новость для людей с уже имеющимися проблемами с сердцем, кому тяжело постоянно заниматься аэробикой, зарядкой или поддерживать другие формы физической активности. Даже небольшого улучшения их физподготовки будет достаточно для того, чтобы резко снизить шансы возникновения инсульта или инфаркта. Не обязательно быть суперспортсменом для получения плюсов от зарядки", — заявил Дэниел Курнье из университета Монреаля.

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