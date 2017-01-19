Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ученые предскажут смерть от Эболы

Здоровье

Более эффективно распределять ресурсы в борьбе с новыми вспышками Эболы поможет открытие генетиков, которые научились определять, умрет ли человек при заражении этим вирусом.

358377.jpeg
Фото: REX

Об этом ученые рассказали в статье, опубликованной в журнале Genome Biology.

"Вопросом жизни и смерти является  не только то, как много вируса присутствует в организме пациента, но и то, как он сражается с инфекцией. Изучение главных методов борьбы с эболавирусом, которые использует иммунная система,  приоткрывает дорогу для поиска методик лечения, которые бы предотвращали летальный исход при заражении этим вирусом", — заявил Джон Коннор (John Connor) из Бостонского университета (США).

Напомним, вирус Эбола был открыт в 1976 году, и с того момента Западную Африку и некоторые регионы на востоке континента поражали вспышки и эпидемии вируса, жертвами которого становились сотни и десятки тысяч человек. Крупнейшая эпидемия лихорадки, начавшаяся в 2013 году, заставила всех медиков мира обратить внимание на данный вирус и экстренно начать разработку вакцины.

Как рассказывают ученые, до 2014 года лихорадка Эбола была крайне слабо изучена – только в 2015 году биологи создали методики и реактивы, позволяющие оперативно определять ее присутствие в образцах крови и других телесных жидкостях, и сегодня сразу несколько вакцин проходят клинические испытания. Часть из них, после беспрецедентного разрешения со стороны ВОЗ, была успешно проверена на людях во время пика эпидемии.

Еще во времена борьбы с западно-африканской эпидемией 2014 года, по словам Коннора, он и его коллеги начали замечать, что исход болезни определяет не только агрессивность вируса и его количество в организме больного, но и то, как устроены его гены, связанные с работой иммунной системы. Ученые решили проверить, так ли это на самом деле, изучив образцы крови выживших и умерших жертв Эболы, которые они получили от правительства Гвинеи.

Изучив свыше двух сотен образцов крови, ученые извлекли из них обрывки ДНК и РНК, расшифровали их и сравнили между собой, пытаясь найти некие общие закономерности, которые могли бы определять, умрет человек от инфекции или нет. Как оказалось, они действительно существуют, причем роль генов в выживании человека оказалась определяющей при заражении Эболой.

Ученые пришли к выводу, что врагом самой себя в очередной раз стала слишком активная иммунная система организма: чем выше была активность генов, которые связаны с развитием воспалительных реакций, тем более вероятна становилась гибель человека. Кроме того, открытие генетиков опровергает одно популярное представление о вирусе Эбола - то, что он полностью подавляет работу иммунитета.

Таким образом, экспресс-анализ генома больного на предмет присутствия "неправильных" версий этих участков может помочь медикам, сражающимся с Эболой в очагах заражения, определить вероятность гибели их пациентов и приложить максимум усилий для спасения тех больных, чье положение не является безнадежным.

По словам исследователей, такой метод дает возможность предсказать исход болезни с точностью до 92%, а это уже поможет снизить смертность от страшного вируса. 

Последнее время на смену вирусу Эбола на первые позиции по смертности вышел вирус Зика, вызвав в мире настоящую панику. Однако, как утверждают медики Бразилии, откуда и пошла "эпидемия" микроцефалии, этот вирус, как и многие другие последнего времени, - придуманная история транснациональных корпораций, которые пытаются скрыть свои преступления и нажиться на панике.

ВИЧ, лихорадка Западного Нила, свиной грипп, атипичная пневмония, лихорадка Эбола... В каждом случае в смертях и болезнях обвиняется вирус. Однако на самом деле все эти болезни вызваны другими причинами.

Подробнее об этом читайте в материале обозревателя Pravda.Ru Любови Степушовой "Вирус Зика придуман, его нет"

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Лихорадка Эбола угрожает миру?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Власть
"Санкции показали, что нам пора жить своим умом"
Прибалтика
Политической воли мало для решения приднестровского конфликта
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Читательский топ
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Украина
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Спорт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Украина
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Общество
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа
Мир
Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа
Мир
Лидер левых Германии предложила заменить НАТО союзом с РФ
Политика
Страница сторонников Путина в Facebook бьет рекорды популярности
Дмитрий Нерсесов Трамп не будет ссориться с бензоколонкой Дмитрий Нерсесов Любовь Степушова Россию и Украину судит родной брат "пуделя" Любовь Степушова Андрей Соколов Оборотни и эльфы либерального бомонда Андрей Соколов
Комментарии
vkontakte_510865 Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Вася Свояков CEFAA опубликовала первое реальное видео НЛО
Google_114391771717765493580 Биологи назвали простой способ увеличить продолжительность жизни
strateg s Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
strateg s Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
владимир буканов Северный Кавказ полюбил "Приоры" навсегда
владимир буканов Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
davidiangregory Сахаров-Боннэр: Гений под каблуком у Лисы
Сергей Кардаков Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Solomon Maiseev Зачем в Коране ищут призывы к войне
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?