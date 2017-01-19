Ученые предскажут смерть от Эболы

Более эффективно распределять ресурсы в борьбе с новыми вспышками Эболы поможет открытие генетиков, которые научились определять, умрет ли человек при заражении этим вирусом.

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Об этом ученые рассказали в статье, опубликованной в журнале Genome Biology.

"Вопросом жизни и смерти является не только то, как много вируса присутствует в организме пациента, но и то, как он сражается с инфекцией. Изучение главных методов борьбы с эболавирусом, которые использует иммунная система, приоткрывает дорогу для поиска методик лечения, которые бы предотвращали летальный исход при заражении этим вирусом", — заявил Джон Коннор (John Connor) из Бостонского университета (США).

Напомним, вирус Эбола был открыт в 1976 году, и с того момента Западную Африку и некоторые регионы на востоке континента поражали вспышки и эпидемии вируса, жертвами которого становились сотни и десятки тысяч человек. Крупнейшая эпидемия лихорадки, начавшаяся в 2013 году, заставила всех медиков мира обратить внимание на данный вирус и экстренно начать разработку вакцины.

Как рассказывают ученые, до 2014 года лихорадка Эбола была крайне слабо изучена – только в 2015 году биологи создали методики и реактивы, позволяющие оперативно определять ее присутствие в образцах крови и других телесных жидкостях, и сегодня сразу несколько вакцин проходят клинические испытания. Часть из них, после беспрецедентного разрешения со стороны ВОЗ, была успешно проверена на людях во время пика эпидемии.

Еще во времена борьбы с западно-африканской эпидемией 2014 года, по словам Коннора, он и его коллеги начали замечать, что исход болезни определяет не только агрессивность вируса и его количество в организме больного, но и то, как устроены его гены, связанные с работой иммунной системы. Ученые решили проверить, так ли это на самом деле, изучив образцы крови выживших и умерших жертв Эболы, которые они получили от правительства Гвинеи.

Изучив свыше двух сотен образцов крови, ученые извлекли из них обрывки ДНК и РНК, расшифровали их и сравнили между собой, пытаясь найти некие общие закономерности, которые могли бы определять, умрет человек от инфекции или нет. Как оказалось, они действительно существуют, причем роль генов в выживании человека оказалась определяющей при заражении Эболой.

Ученые пришли к выводу, что врагом самой себя в очередной раз стала слишком активная иммунная система организма: чем выше была активность генов, которые связаны с развитием воспалительных реакций, тем более вероятна становилась гибель человека. Кроме того, открытие генетиков опровергает одно популярное представление о вирусе Эбола - то, что он полностью подавляет работу иммунитета.

Таким образом, экспресс-анализ генома больного на предмет присутствия "неправильных" версий этих участков может помочь медикам, сражающимся с Эболой в очагах заражения, определить вероятность гибели их пациентов и приложить максимум усилий для спасения тех больных, чье положение не является безнадежным.

По словам исследователей, такой метод дает возможность предсказать исход болезни с точностью до 92%, а это уже поможет снизить смертность от страшного вируса.

Последнее время на смену вирусу Эбола на первые позиции по смертности вышел вирус Зика, вызвав в мире настоящую панику. Однако, как утверждают медики Бразилии, откуда и пошла "эпидемия" микроцефалии, этот вирус, как и многие другие последнего времени, - придуманная история транснациональных корпораций, которые пытаются скрыть свои преступления и нажиться на панике.

ВИЧ, лихорадка Западного Нила, свиной грипп, атипичная пневмония, лихорадка Эбола... В каждом случае в смертях и болезнях обвиняется вирус. Однако на самом деле все эти болезни вызваны другими причинами.

Подробнее об этом читайте в материале обозревателя Pravda.Ru Любови Степушовой "Вирус Зика придуман, его нет"

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