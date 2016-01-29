Вирус Зика: Все, что вы хотели знать, но боялись спросить

За последние 12 месяцев произошло от 3 до 4 миллионов случаев заражения вирусом Зика в Северной и Южной Америках, сообщил представитель ВОЗ Сильван Алдигиери. Как отмечают медики, вирус этот очень опасен и при этом недостаточно исследован. Известно, что вирус распространяется через укусы москитов.

Вирус Зика: новый незаметный убийца

Распространение вируса Зика

Сильван Алдигиери также заметил, что вирус Зика распространяется "крайне интенсивно". Отсутствие иммунитета к вирусу и тот факт, что москиты (основные переносчики вируса) могут быть во всех частях Америки:

от Аргентины

до США

объясняет феноменальную скорость распространения вируса, добавил Алдигиери.

Чрезвычайный комитет ВОЗ, который соберется 1 февраля в Женеве, рассмотрит связанные с вирусом обстоятельства и предложит возможные способы сдерживания вируса. Также комитет изучит влияние вируса на нервную систему, сообщает ВОЗ.

В ВОЗ отмечают, что комитет будет стремиться к тому, чтобы не допустить неверные шаги в борьбе с вирусом, так как это может негативно отразиться на:

туристической

торговой сферах.

Распространение вируса Зика по Северной и Южной Америке имеет "взрывной характер", сказала глава ВОЗ Маргарет Чан. Глава ВОЗ также назвала уровень опасности этой болезни "экстремально высоким". "Уровень опасности так же высок, как и уровень неисследованности болезни", — сказала Маргарет Чан.

Синдром Гийена-Барре

Распространяемый москитами вирус сейчас наблюдается в 23 странах. Центр контроля над заболеваниями в США заявил, что вирусом Зика уже болеют 24 нации.

Хотя вирус существует в течение десятилетий, внимание на него обратили только сейчас, когда он начал влиять:

на внутриутробное развитие детей

на нервную системк

В ВОЗ отмечают, что везде, где появляется вирус, отмечается резкое увеличение числа детей, которые рождаются с аномально маленькими головами, с синдромом Гийена-Барре. Синдром Гийена-Барре — редкое аутоиммунное нарушение, приводящее к смертельно опасному параличу.

Несомненно, вирус Зика представляет смертельную угрозу для миллионов людей. Самое ужасное, что медики пока не знают, как лечить вирус.

Медики пока не знают, как лечить вирус Зика

Первый случай заболевания вирусом Зика был зарегистрирован на территории Уганды, у обезьяны. Также случаи заболевания были отмечены на всем экваторе — от Африки до Азии. Девять лет назад вирус появился на островах в Тихом океане. В прошлом году Зика направился в Америку.

Исследователи Дэниел Люсей и Лоуренс Гостин критикуют ВОЗ за то, что организация не уделяла должное внимание проблеме распространения этого вируса — и вот итог.

Вакцины пока нет

Пока нет вакцины, единственная возможность сдерживать вирус — контролировать москитов. Все усилия сейчас направлены на исследование азиатского тигрового москита, являющегося главным распространителем вируса.

Этот вид москитов обитает и на территории США. О случаях заражения вирусом в США стало известно 21 января. Случаи заражения вирусом в основном приходятся на западную часть США.

При этом такой природный феномен, как El Niño, скорее всего, будет благоприятствовать росту популяции москитов в обеих Америках. Кстати, регулирование численности москитов в определенной местности — очень сложная задача.

Читайте также:

Вирус Зика придуман, его нет

Вирус Зика: новый незаметный убийца