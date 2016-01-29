Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Кирилл Горшенин

Вирус Зика: Все, что вы хотели знать, но боялись спросить

Здоровье » Здравоохранение

За последние 12 месяцев произошло от 3 до 4 миллионов случаев заражения вирусом Зика в Северной и Южной Америках, сообщил представитель ВОЗ Сильван Алдигиери. Как отмечают медики, вирус этот очень опасен и при этом недостаточно исследован. Известно, что вирус распространяется через укусы москитов.

Вирус Зика: новый незаметный убийца

Распространение вируса Зика

Сильван Алдигиери также заметил, что вирус Зика распространяется "крайне интенсивно". Отсутствие иммунитета к вирусу и тот факт, что москиты (основные переносчики вируса) могут быть во всех частях Америки:

  • от Аргентины
  • до США

объясняет феноменальную скорость распространения вируса, добавил Алдигиери.

Чрезвычайный комитет ВОЗ, который соберется 1 февраля в Женеве, рассмотрит связанные с вирусом обстоятельства и предложит возможные способы сдерживания вируса. Также комитет изучит влияние вируса на нервную систему, сообщает ВОЗ.

В ВОЗ отмечают, что комитет будет стремиться к тому, чтобы не допустить неверные шаги в борьбе с вирусом, так как это может негативно отразиться на:

  • туристической
  • торговой сферах.

Распространение вируса Зика по Северной и Южной Америке имеет "взрывной характер", сказала глава ВОЗ Маргарет Чан. Глава ВОЗ также назвала уровень опасности этой болезни "экстремально высоким". "Уровень опасности так же высок, как и уровень неисследованности болезни", — сказала Маргарет Чан.

Синдром Гийена-Барре

Распространяемый москитами вирус сейчас наблюдается в 23 странах. Центр контроля над заболеваниями в США заявил, что вирусом Зика уже болеют 24 нации.

Хотя вирус существует в течение десятилетий, внимание на него обратили только сейчас, когда он начал влиять:

  • на внутриутробное развитие детей
  • на нервную системк

В ВОЗ отмечают, что везде, где появляется вирус, отмечается резкое увеличение числа детей, которые рождаются с аномально маленькими головами, с синдромом Гийена-Барре. Синдром Гийена-Барре — редкое аутоиммунное нарушение, приводящее к смертельно опасному параличу.

Несомненно, вирус Зика представляет смертельную угрозу для миллионов людей. Самое ужасное, что медики пока не знают, как лечить вирус.

Вирус Зика: Все, что вы хотели знать, но боялись спросить. вирус зика
Медики пока не знают, как лечить вирус Зика

Первый случай заболевания вирусом Зика был зарегистрирован на территории Уганды, у обезьяны. Также случаи заболевания были отмечены на всем экваторе — от Африки до Азии. Девять лет назад вирус появился на островах в Тихом океане. В прошлом году Зика направился в Америку.

Исследователи Дэниел Люсей и Лоуренс Гостин критикуют ВОЗ за то, что организация не уделяла должное внимание проблеме распространения этого вируса — и вот итог.

Вакцины пока нет

Пока нет вакцины, единственная возможность сдерживать вирус — контролировать москитов. Все усилия сейчас направлены на исследование азиатского тигрового москита, являющегося главным распространителем вируса.

Этот вид москитов обитает и на территории США. О случаях заражения вирусом в США стало известно 21 января. Случаи заражения вирусом в основном приходятся на западную часть США.

При этом такой природный феномен, как El Niño, скорее всего, будет благоприятствовать росту популяции москитов в обеих Америках. Кстати, регулирование численности москитов в определенной местности — очень сложная задача.

Читайте также:

Вирус Зика придуман, его нет

Вирус Зика: новый незаметный убийца

Темы воз вирус болезнь москиты симптомы медицина эпидемия вирус зика здравоохранение лечение вируса зика пеносчики вируса зика
Новости Все >
Экономист рассказал, как изменится поведение туристов после пандемии
Россиянам могут временно запретить жениться и разводиться
Глава UFC пообещал провести бой Нурмагомедов - Фергюсон 18 апреля
Россиянам могут ограничить доступ к зарубежным сервисам
Госдума одобрила налог на проценты по вкладам
Британец убил жену из-за карантина
Горнолыжные курорты Кавказа заявили о досрочном закрытии сезона
L'Equipe назвал Месси каталонским Че Геварой
Закон об уголовном наказании за нарушение карантина рассмотрен ГД
Врачи рассказали, как сделать медицинскую маску в домашних условиях
Последние материалы
Госдума одобрила налог на проценты по вкладам
Британец убил жену из-за карантина
Горнолыжные курорты Кавказа заявили о досрочном закрытии сезона
Закон об уголовном наказании за нарушение карантина рассмотрен ГД
L'Equipe назвал Месси каталонским Че Геварой
Врачи рассказали, как сделать медицинскую маску в домашних условиях
Постельные тайны. Что есть норма?
Жителей Москвы временно освободили от взносов на капремонт
Собчак рассказала, что уже переболела коронавирусом
Студентов-медиков привлекут к борьбе с коронавирусом
Популярное
Природа
Бактерия Синтия съедает не нефть, а живые организмы

Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.

Бактерия Синтия съедает не нефть, а живые организмы
Вирусолог: медленная вирусная инфекция летальна на 100%
Профилактика
Вирусолог: медленная вирусная инфекция летальна на 100%
Здоровье
Назван напиток, который препятствует поражению лёгких
Здоровье
В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики
Кирилл Горшенин Вирус Зика: Все, что вы хотели знать, но боялись спросить Кирилл Горшенин Василий Амирджанов COVID-19 vs Россия: в ожидании пика пандемии Василий Амирджанов Любовь Степушова "Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу Любовь Степушова
Комментарии
Трамп: Это мило - Россия прислала нам огромный самолет с оборудованием
Россияне будут обходиться без компьютеров, табака и прессы
Обнулить депортацию: правозащитники требуют воли для мигрантов
Госдума одобрила налог на проценты по вкладам
CNN: пандемию в России сдерживают авторитарные технологии
Трамп: Это мило - Россия прислала нам огромный самолет с оборудованием
Глушаков рассказал о предложении Месси играть за "Барселону"
"Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу
Макрон призвал итальянцев "не пьянеть" от гуманитарной помощи РФ
Макрон призвал итальянцев "не пьянеть" от гуманитарной помощи РФ
Трамп: Это мило - Россия прислала нам огромный самолет с оборудованием
Евродепутаты требуют от ЕС быть жестче с Россией
На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект
Обнулить депортацию: правозащитники требуют воли для мигрантов
Главные СМИ России - против президента?
Евродепутаты требуют от ЕС быть жестче с Россией
Сергей Светлаков рассказал, как ему удалось сохранить брак
Захарову просят вернуть из-за границы детей богатых россиян
Путин призвал изменить порядок обслуживания покупателей в магазинах
Путин поручил обследовать на коронавирус больше людей
Глава SDI Group Ильгар Гаджиев подвел под статью даму сердца
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ