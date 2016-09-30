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Источник Правда.Ру

"Российский ответ на дружбу Индии с США - учения с Пакистаном"

Экспертное мнение

Между Индией и Пакистаном разгорается новый военный конфликт. 29 сентября Министерство обороны Индии сообщило об уничтожении 38 боевиков, которые готовились проникнуть в Кашмир. В свою очередь Минобороны Пакистана заявило, что индийская сторона спровоцировала перестрелку на линии соприкосновения, в ходе которой были убиты двое пакистанских военных. Несмотря на противостояние двух стран, Россия наметила военные учения с Пакистаном — "Дружба-2016".

Учения России и Пакестана - ответ на укрепление связей Индии и С
Участники российско-пакистанского учения Дружба-2016 Фото: mil.ru

"Учения — не показатель дружественных отношений, но это первые учения за все время отношений с Пакистаном. Ранее Россия воздерживалась от военно-политических контактов с этой страной, главным образом, по причине очень дружеских отношений с Индией в военно-политической сфере и непримиримого противостояния между Индией и Пакистаном", — рассказал Pravda.Ru профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев.

По словам эксперта, Индия — наш крупнейший партнер по военно-техническому сотрудничеству, на нее приходится, порядка, 40% экспорта российского вооружения, она в три раза по объемам импорта опережает, идущие на 2-3 месте Китай и Саудовскую Аравию.

"Совместным проектом с Пакистаном Россия демонстрирует недовольство резким укреплением индийско-американских отношений, в том числе, в военно-политической сфере. РФ — крайне значимый для Индии партнер, мы не будем разрывать связи, они очень для нас важны", — считает Сергей Лунев.

Ранее стало известно, что Китай, традиционный союзник Пакистана, призвал к диалогу между двумя сторонами, а ноябрьский саммит группы стран Южной Азии, который должен пройти в Исламабаде, может быть отменен, после того как Индия, Бангладеш и Афганистан заявили, о том, что не намерены присутствовать на нем.

"САРК (South Asia Regional Cooperation, SARC) — это Организация сотрудничества стран Южной Азии экономического направления. По уставу на этом саммите запрещено обсуждать спорные вопросы двусторонних отношений. В этом плане, это просто демонстрация Индией своих подходов. Китай же, несмотря на союзнические отношения с Пакистаном, за последние 15 лет никогда не вставал на его сторону, только потому, что Пакистан его партнер. Во время Каргильского инцидента 1999 года, китайцы прямым текстом сказали властям Пакистана, что они виноваты должны извинится перед Индией", - считает эксперт.

По словам Сергея Лунева, конфликт между ядерными державами, Индией и Пакистаном, возможен. "Последняя масштабная война была в 1971 году. В случае определенного развития ситуации, может быть случайный военный конфликт, но надеюсь, его не будет. Вряд ли он произойдет с применением ядерных средств. Индии для победы над Пакистаном ядерное оружие вообще не нужно, 90% потенциала Пакистана, и экономического, и человеческого, сконцентрировано в 100 километрах вдоль границы с Индией", — рассказал эксперт.

Напомним, на военном полигоне подразделений специального назначения Черат в Пакистане с 24 сентября по 10 октября проходят российско-пакистанские тактические учения "Дружба-2016".

С российской стороны задействованы более 70 солдат и офицеров мотострелковой бригады Южного военного округа, дислоцированной в Карачаево-Черкесии. С пакистанской стороны- около 130 военнослужащих. Совместные учения подразделений вооруженных сил стран проводятся впервые. Они направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества. В рамках учений отрабатываются вопросы ведения разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий против НВФ в горно-лесистой местности.

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Темы Индия война Пакистан Сергей Лунев
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