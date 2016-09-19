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Источник Правда.Ру

Яков Кедми: Украина станет одним большим "Гуляйполем"

Экспертное мнение

Зачем Пётр Порошенко пытался запретить выборы в Госдуму для российских граждан на Украине? Об этом Pravda. Ru рассказал военный эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Яков Кедми: Украина станет одним большим Гуляйполем

"Когда украинские власти думали о последствиях, прежде, чем сделать какую-то пакость? Они воду не давали Крыму, электричество не давали — они думали о результатах? Торговые отношения закрывали — они думали о результатах? Нет. Если думали, то только о своих делишках, своем бизнесе. Думать вообще — не самая сильная сторона украинских политиков. Но когда дело касается их личного капитала, они изобретательны, включая господина Порошенко. Вот тут у них мозги работают. Капитал должен приносить прибыль. Что же касается страны, то там у них уже мозги по-другому работают, если работают", — сказал Яков Кедми.

Яков Кедми считает, что при нынешней ситуции, умные люди в Киеве и не нужны. "А кому они нужны? Что, это развивает науку на Украине, промышленность? Что-то вообще там развивают? Когда ничего не развивается, тогда и умные люди не нужны. Надел вышиванку, и все, после этого можешь делать что угодно — убивать насиловать, грабить. С 2014 года на Украине беспредел, это всем ясно. Какого размера достигнет этот беспредел, не знаю, но думаю, рекорд 1919 года и "Гуляйполя" они превысят", — считает Яков Кедми.

Напомним, Петр Порошенко 10 сентября заявил о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины. Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко. По словам официального представителя МИД Украины Марьяны Бецы, Украина таким образом выразила очередной протест России по поводу намерений провести выборы в Крыму, который Украина считает "оккупированной территорией".

18 сентября замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что в отношении организаторов выборов в Госдуму РФ в Крыму будут открыты уголовные дела.

"Мы предупредили тех людей, которые будут принимать участие в организации мероприятий на территории оккупированного Крыма, про вероятность юридических последствий таких действий. Поскольку большинство людей, которые принимают участие в организации процедур на территории Крыма, находятся там, они граждане Украины. Мы будем инициировать перед некоторыми ведомствами Украины… открытие уголовных дел относительно тех лиц, которые занимались организацией проведения выборов", — цитирует Тука РИА Новости, ссылаясь на телеканал "112 Украина".

Президент Украины Петр Порошенко поручил дополнить санкционный список лицами, которые участвуют в выборах в Госдуму РФ на территории Крыма, в том числе в него попадут члены избирательных комиссий.

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Темы Украина Яков Кедми выборы в Госдуму
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