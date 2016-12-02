Вадим Горшенин: 1 декабря был заявлен поворот в приоритетах страны

Президент России Владимир Путин неслучайно начал послание Федеральному собранию со слов о справедливости. Именно работа внутри страны становится основным трендом считает председатель совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин:

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- Вчерашнее послание президента парламенту отличается от предшествующих. Тем, наверное, что определение "справедливость" Владимир Путин употребил не в отношении борьбы с террором, а говоря о внутренней политике. Похоже, кстати, что именно работа внутри страны, ее подъем, становятся основным трендом: вопросам внутренней политики в этот раз глава государства посвятил порядка 90 процентов заявленных вчера тезисов.

В философии Древнего Востока и Древней Греции справедливость рассматривалась как внутренний принцип существования природы, как физический, космический порядок, отразившийся в социальном порядке.

Ну а в России-то принципами правды и справедливости пропитана вся отечественная литература. Рядом, кстати, располагается и такое определение как "равенство". Его президент не произнес ни разу, но, говоря об экономике и правах всех ее субъектов, оно, по-моему, подразумевалось.

Президент цитировал Дмитрия Лихачева применительно к другому тезису, но ведь известно, что один самых авторитетных исследователей древнерусской литературы всегда говорил, что справедливость - превыше всего.

На мой, кстати, взгляд, все остальные тезисы послания вытекают как раз из перечисленных определений - и призыв к уважению как чувств других людей, так и к истории своей страны.

Требование справедливости напрямую коррелируется с выдвижением во внутренней политике на первый план волонтеров во всех областях жизни.

Если кто следил за всеми встречами президента с общественниками, то не мог не заметить на существенное отличие его реакции на выступления волонтеров и чиновников.

При выслушивании докладов чиновников Путин ведёт себя несколько отстраненно (может, потому что владеет иногда намного большим массивом информации и свободно им оперирует), в то время как с общественниками он готов дискутировать и дискутировать. Понаблюдайте в следующий раз, сравните.

И, вероятно, поэтому в послании прослеживается и другое определение, не высказанное прямо, но подразумевающее использование тезиса "всем миром", т.е. всем обществом. Поэтому социально-ориентированные НКО уже с января 2017 года получат возможность софинансирования со стороны бюджета.

По-моему, вчера был заявлен некий поворот в приоритетах страны. В своей новейшей истории Россия прошла от практически полного отрицания своей исторической идентичности и пришла, наконец, к пониманию своих исконных задач и целей.

Другое дело, чтобы чиновники не спустили на тормозах все идеи высказанные президентом. Здесь важно, думаю, сделать вот что: обозначить конкретные критерии выполнения заявленных тезисов президента и с определенной периодичностью, точно также, как и с майскими указами, проводить ревизию того, что сделано, что делается, что - нет.

Ну и последнее, чего не мог не отметить. Посмотрите, а ведь примерно в том же ключе пытается заявить о своей политике и Дональд Трамп: в первую очередь страна, а во вторую - всё остальное.

Так что озвученное вчера послание президента, хоть и посвящено чуть ли не полностью внутренней политике, задает и некий тренд мировому сообществу. И вот это, на мой взгляд, самое интересное.