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Источник Правда.Ру

"Платон" в 2017 году подорожает вдвое

Экономика

 

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Фото: AP

Тариф по системе "Платон" в 2017 году будет увеличен в два раза, до 3,06 рублей с 1 км. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Год система "Платон" отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф. Сейчас это 1 рубль 53 копейки, необходимо переходить на 3,06 руб. Это нужно сделать в 2017 году. Как, сейчас думаем", — сказал Соколов на открытии железнодорожного туннеля в городе Лиски Воронежской области.

Также министр транспорта объяснил смысл "Платона". Он отметил, что на строительство и модернизацию дорожной сети России тратятся бюджетные средства, а зарабатывают на них коммерческие структуры. Коммерческий грузовик более 12 тонн наносит ущерб равный проезду 20-30 тыс. легковых автомобилей. "Платон" призван создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта.

Напомним, что через "Платон" взимается плата с транспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн в счет возмещения вреда федеральным автодорогам общего пользования. Система была введена в действие с 15 ноября 2015 года и распространяется на 50 774 км федеральных автомобильных дорог.

Система действует больше года. По словам руководителя Росавтодора Романа Старовойта, за год работы "Платона" в системе зарегистрировались около 80 процентов перевозчиков. Пользователям выдано 570 тысяч бортовых устройств, также оформлено более 10,5 миллиона маршрутных карт.

На 7 ноября нынешнего года с помощью "Платона" было собрано более 15,4 миллиардов рублей. Первые собранные средства уже в мае были направлены на ремонт дорог, находящихся в наиболее критическом состоянии. Ремонтные работы полностью завершены в 37 российских регионах.

На недовольства перевозчиков и водителей эксперты отвечают: такая система действует во всем мире. Недовольство платежами понятно, но это данность. Весь мир пошел по этому пути, мы только повторяем.

Напомним, в октябре Министерство транспорта РФ предложило ввести плату для автомобилей и грузовых поездов за пользование пограничными пунктами пропуска.

Как сообщает "Коммерсантъ", предполагается, собранными средствами компенсировать затраты на обустройство, использование и реконструкцию пунктов пропуска на госгранице. Данные расходы оцениваются в 250 миллиардов рублей. Ведомство предлагает создать единого оператора взимания платы по образцу системы "Платон", но рассматриваются и другие варианты.

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